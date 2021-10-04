【綠色發展】會展引入智能清潔機械人 兩名「新員工」每次省80% 用水量
社會 15:38 2021/10/04
香港會議展覽中心（管理）有限公司一直致力可持續發展，並積極透過科技改善營運效率，新近引用智能清潔機械人「Harry 」和「Hana」專責清洗地台，預計每次可節省達80% 用水量，成為會展管理公司綠色發展的重要一員。
會展管理公司「增聘」的兩位新員工「Harry 」和「Hana」，備有四級過濾系統可以進一步節約用水及提升工作效率，它們兩位將負責清洗香港會議展覽中心的地台。
這兩位智能清潔機械人每小時可清洗逾3,000 平方米，每月可為會展中心節省6,000公升用水，相較使用傳統人手操作的洗地機更環保和省時。現時「Harry 」和「Hana」每天於展覽廳大堂及博覽道入口執行任務，以助騰出更多人力資源專注於其他更細緻的清潔及消毒工作。
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責任編輯：李榮忠