  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生命鬥士】4歲小鐵漢兩度洗肺情況好轉　媽媽讚兒子聽話：你已做得好好

兒童健康 15:54 2021/10/04

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

小鐵漢媽媽讚兒子已經做得好好。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，9月底完成第6次大手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。不過，手術後出現細菌感染引發肺炎，先後2次洗肺。媽媽今日（4日）表示，小鐵漢肺部情況有好轉，父母只能在短短的探訪時間陪伴，其餘時間都只得小鐵漢自己面對，父母大讚「你已做得好好」。

小鐵漢媽媽今日在facebook專頁更新小鐵漢的情況，她表示，經過2次洗肺後，X光顯示有8成肺部轉回黑色，之前幾乎是全白。

好彩好彩ICU醫生、心臟科醫生，再聯絡羅醫生共同商量後，刻不容緩進行治療，但小鐵漢情況，洗肺屬高風險，醫生盡力把風險減到最低。

爸爸拖著小鐵漢。（facebook圖片）

媽媽讚兒子聽話

目前小鐵漢肺部已擴張，並已拔喉，用氧氣協助呼吸，另外物理治療師亦有幫小鐵漢師拍痰和抽痰。媽媽轉述護士表示，小鐵漢比前幾日乖巧和合作，更很有禮貌講「早晨」。

因為媽媽昨日嚴厲跟他說很多遍：「要打低壞既菌，一定要聽話！」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

最新影片：喇沙書院舊生組教練團  培育師弟做學界劍擊精英

她知道過程不容易，由大手術後，出現氣胸、腎指數高、肺炎等多重難關。不過，大部分探訪時間，小鐵漢都有叫爸爸媽媽，有叫媽媽拍他，告訴媽媽自己想做的事，

短短的相聚，漫長整夜的分離，他自己面對，小鐵漢，你已做得好好。

媽媽再次感激網民這個星期無間斷集氣，令小鐵漢收到很多正能量。早前父母在facebook講述小鐵漢需要洗肺的消息，媽媽進PICU見到兒子重新插喉、呼吸困難，感到難過，「立即哭成淚人」。

爸爸形容手術後「最可怕」的情況發生，想不到「打完終極大佬，仲要畀啲嘍囉病菌挑機」。他在當日留守醫院陪伴兒子，累得攤在梳化上休息。他指醫生安排照X光之後，決定為兒子進行第二次洗肺。

希望今次真係清乾淨，打低肺炎！

最新影片：Anson Lo重視人際溝通 彼此增加了解免矛盾

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳 

相關文章

【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
09:56 2021/09/28
【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
【生命鬥士】小鐵漢平安度過危險期心功能穩定　爸媽開心：佢面色好好
10:29 2021/09/30
【生命鬥士】小鐵漢平安度過危險期心功能穩定　爸媽開心：佢面色好好
【生命鬥士】小鐵漢手術後細菌感染致肺炎　爸媽擔心：需要第2次洗肺
11:29 2021/10/03
【生命鬥士】小鐵漢手術後細菌感染致肺炎　爸媽擔心：需要第2次洗肺

你可能感興趣

【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
09:56 2021/09/28
【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
【生命鬥士】小鐵漢平安度過危險期心功能穩定　爸媽開心：佢面色好好
10:29 2021/09/30
【生命鬥士】小鐵漢平安度過危險期心功能穩定　爸媽開心：佢面色好好
【生命鬥士】小鐵漢手術後細菌感染致肺炎　爸媽擔心：需要第2次洗肺
11:29 2021/10/03
【生命鬥士】小鐵漢手術後細菌感染致肺炎　爸媽擔心：需要第2次洗肺
家庭關係 家庭教育 兒童健康 心臟病 先天性心臟病

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣