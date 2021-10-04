【生命鬥士】4歲小鐵漢兩度洗肺情況好轉　媽媽讚兒子聽話：你已做得好好

▲ 小鐵漢媽媽讚兒子已經做得好好。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，9月底完成第6次大手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。不過，手術後出現細菌感染引發肺炎，先後2次洗肺。媽媽今日（4日）表示，小鐵漢肺部情況有好轉，父母只能在短短的探訪時間陪伴，其餘時間都只得小鐵漢自己面對，父母大讚「你已做得好好」。

小鐵漢媽媽今日在facebook專頁更新小鐵漢的情況，她表示，經過2次洗肺後，X光顯示有8成肺部轉回黑色，之前幾乎是全白。

好彩好彩ICU醫生、心臟科醫生，再聯絡羅醫生共同商量後，刻不容緩進行治療，但小鐵漢情況，洗肺屬高風險，醫生盡力把風險減到最低。

▲ 爸爸拖著小鐵漢。（facebook圖片）

媽媽讚兒子聽話

目前小鐵漢肺部已擴張，並已拔喉，用氧氣協助呼吸，另外物理治療師亦有幫小鐵漢師拍痰和抽痰。媽媽轉述護士表示，小鐵漢比前幾日乖巧和合作，更很有禮貌講「早晨」。

因為媽媽昨日嚴厲跟他說很多遍：「要打低壞既菌，一定要聽話！」

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她知道過程不容易，由大手術後，出現氣胸、腎指數高、肺炎等多重難關。不過，大部分探訪時間，小鐵漢都有叫爸爸媽媽，有叫媽媽拍他，告訴媽媽自己想做的事，

短短的相聚，漫長整夜的分離，他自己面對，小鐵漢，你已做得好好。

媽媽再次感激網民這個星期無間斷集氣，令小鐵漢收到很多正能量。早前父母在facebook講述小鐵漢需要洗肺的消息，媽媽進PICU見到兒子重新插喉、呼吸困難，感到難過，「立即哭成淚人」。

爸爸形容手術後「最可怕」的情況發生，想不到「打完終極大佬，仲要畀啲嘍囉病菌挑機」。他在當日留守醫院陪伴兒子，累得攤在梳化上休息。他指醫生安排照X光之後，決定為兒子進行第二次洗肺。

希望今次真係清乾淨，打低肺炎！

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責任編輯：王明芳