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【傑出學者】港大任詠華教授獲頒2022 Josef Michl美國化學會光化學獎　感謝學生及研究團隊努力　

社會 15:55 2021/10/04

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港大化學系任詠華教授榮獲2022 Josef Michl美國化學會光化學獎。（香港大學理學院提供）

香港大學公布，理學院院長（暫任）及黃乾亨黃乾利基金教授（化學與能源）任詠華榮獲2022 Josef Michl美國化學會光化學獎，表揚在光化學基礎研究的卓越成就。任詠華教授表示很榮幸能夠獲得以上獎項，十分感謝他的學生和研究團隊長久以來的努力，以及大學多年來的鼓勵和支持。

任教授是次獲獎，主要表彰她在無機和金屬有機光化學的貢獻，尤其是她在發色或發光金屬配合物及超分子組裝的創新設計，以及推動有機發光二極管（OLED)、傳感和太陽能研究等領域的發展。本年度的得獎者將會獲邀出席2022年3月在加州聖地亞哥舉行的美國化學會春季會議，屆時得獎者將會在會上發表獲獎大會報告，主辦方亦會為得獎者舉行專項研討會。

任詠華於香港大學化學系取得一級榮譽理學士和博士學位，主要從事無機和金屬有機化學、超分子化學、光物理學和光化學，以及金屬基分子功能材料等方面的研究。她於 2011 年獲頒歐萊雅－聯合國教科文組織世界傑出女科學家成就獎，其他獎項包括英國皇家化學會百周年講座獎（2005/06）、英國皇家化學會 Ludwig Mond Award（2015）、日本光化學協會Eikohsha光化學家獎（2006）、日本錯體化學會國際獎（2016）、Porter Medal 獎章（2020)和裘槎優秀科研者獎（2000/01）等。自2020年起，任教授更擔任約翰威立（Wiley）新推出的旗艦學術期刊《自然科學》(Natural Sciences) 的化學領域主編。

由 Josef Michl基金贊助的Josef Michl美國化學會光化學獎每兩年頒發一次，旨在表掦在光化學基礎研究（原創性實驗或理論研究）上表現傑出的學者。

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責任編輯：余思嵐

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