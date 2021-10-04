【海濱用地】聖雅各福群會鰂魚涌海濱建多用途活動中心　獲批撥款6000萬元

▲ 聖雅各福群會預期興建一層高的多用途活動中心及開放草坪。圖為構想圖。（聖雅各福群會提供）

聖雅各福群會去年向地政總署提出申請，以短期租約形式使用鰂魚涌海堤街附近政府用地，並希望將其打造成為社區休憩空間。會方今日（4日）表示，計劃得到發展局批出6,000萬元撥款，強調會發展可持續社區及增加海濱地區的活力。

會方提到，獲批的短期租約海濱用地面積約3,740平方米，預期興建一層高的多用途活動中心及開放草坪，部份場地更將24小時開放予公眾。整個計劃有幸得到發展局的「資助計劃以支援非政府機構善用空置政府用地」批出上限為港幣6,000萬元的撥款，以支付建築工程的費用。

會方表示，計劃將會善用有關用地，以推動藝術文化發展、可持續發展社區及創意理念為三個核心理念，透過舉辦各類型活動推動海濱發展，鼓勵人與人之間的交流及互動，創造及發展可持續的社區及增加海濱地區的活力。

會方預料，計劃最快明年底投入服務，同時鼓勵區內地方團體及非牟利團體租用場地及設施，為區內的文娛康體場地提供更多選擇。場地內更提供基本寵物友善配套設施，為寵物愛好者提供另一個休憩空間。

聖雅各福群會致力促進社區融和及善用公用空間，當中包括灣仔藍屋建築群的文化保育項目。會方表示，是次計劃配合發展局及海濱事務委員會按「先駁通、再優化」原則，致力為海濱引入多元體驗。

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記者：曾卓鋒