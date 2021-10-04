【活化古蹟】「保育皇都」網上研討會周四舉行　活化倫敦發電站建築師分享心得

▲ 「保育皇都」網上研討會周四舉行，活化倫敦發電站建築師分享心得。（Culture for Tomorrow提供）

由新世界發展行政總裁鄭志剛創立的非牟利機構Culture for Tomorrow舉辦《活化古蹟 保育皇都》將舉行網上研討會系列，邀請本地及國際專家學者，共同就歷史建築保育和活化議題，發表專業意見。

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首場《活化古蹟 保育皇都》網上研討會將於周四（7日）晚上舉行，主題為「電照風行：倫敦巴特西發電站活化計劃」。參與該活化計劃的WilkinsonEyre建築事務所建築師及總監Sebastien Ricard，將會分享這個項目的設計概念與重點。另一講者WilkinsonEyre建築事務所總監及香港分部負責人Matthew Potter則會分享在香港進行活化項目的心得與見解。

位於英國倫敦、建於1930年代的巴特西發電站被列為二級重點保護建築。這座退役發電站近年經過全面翻新，活化成大型複合設施，提供豐富的購物和餐飲體驗，並設有活動場地、辦公大樓和住宅公寓等，是近年全球最大型且備受矚目的保育活化建築項目之一。

是次網上研討會詳情如下：

日期︰ 2021年10月7日（星期四）

時間︰下午7時至8時

主講嘉賓︰

Sebastien Ricard先生 （WilkinsonEyre建築事務所建築師及總監）

Matthew Potter先生 （WilkinsonEyre建築事務所總監及香港分部負責人）

主持︰

何培斌教授 （UNESCO 亞洲文物建築保護與管理講座教授、新加坡國立大學設計與環境學院建築系系主任）

語言︰英語

費用︰全免

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責任編輯：陳麗娜