【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂後身亡　女醫生誤殺罪成判囚6年官斥行為惡劣

▲ 被告女醫生關孝孜今（4日）於高等法院被判囚6年。（資料圖片）

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生早前經審訊後，被陪審團一致裁定誤殺罪成，今（4日）於高等法院被判囚6年。法官判刑時指死者將自己的性命置於自己的朋友手中，但被告卻對死者面對的風險視而不見，行為惡劣而且遠低於專業水平。

警方案件主管高級督察鄧嘉豪於判刑後指，歡迎法庭的裁決及判刑，並呼籲大家光顧美容產品時，應小心理解當中內容及風險。

▲ 案件主管高級督察鄧嘉豪。楊詠渝攝

涉案被告關孝孜（38歲）被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩。

法官早前將案件押後，以待為死者的家人索取創傷報告。法官今判刑時指，報告反映死者的家人均經歷了長久的傷痛，生活及生計都受到很大影響。死者的母親本來開辦舞蹈學校，而死者則於校內任教，兩母女經常共處，事發後，死者母親因失去女兒而感到傷痛，亦為孫女失去母親而難過。

而死者的男友本來主要負責照顧女兒，於死者去世後，男友需同時兼顧女兒及生計，只可靠綜援維生。而死者的女兒於事發時只是嬰兒，但卻已永遠失去母親，人生並不完整，現年9歲的她最近才得知母親的死因，因此對被告心生憤怒。

法官指本案對被告的事業來說亦是一個災難，但亦難以與死者家人蒙受的傷害比較，法官認為被告的罪責非常嚴重，應被判以即時監禁，正如控方專家證人所指，被告的行為嚴重偏離正常專業水準。

法官舉例指，被告未有為死者進行手術前評估，包括死者的肥胖問題於手術中可能引致心血管問題，被告亦未有就手術的性質、風險及用藥劑量等作出完整紀錄，亦沒有為手術過程作出紀錄，手術後亦沒有監察死者狀況，更將仍然在鎮靜狀態的死者留在手術室，僅留下數名未經訓練的美容院職員陪伴死者。

法官又指本案有多個加刑因素，包括被告於手術前已預料到死者或會出現呼吸問題，卻未有為她提供額外氧氣及確保其氣道暢通，嚴重漠視死者的福祉，即使監察死者維生指數的機器一度發出警號，被告亦未有理會，只是直接將警號關掉，雖然被告認為機器過於敏感，但被告亦應加以檢查，被告的做法令法庭十分震驚。

被告在死者仍在鎮靜狀態下離開手術室，法官認為若病人得知醫生將會提早離開，病人應不會接受有關手術，法官直斥被告行為惡劣。雖然辯方指被告於案發前曾進行多次同類手術亦相安無事，但法官認為未曾發生致命事件僅屬僥倖。法官指手術長達3小時，死者又無法以言語與人溝通，因此被告的監察非常重要，但被告的行為卻十分危險，亦遠低於標準。

法官指死者將自己的性命置於她的朋友手上，但被告卻對手術風險視而不見，死者信任被告的專業，而被告卻對手術採取隨意的態度，未有理會死者的人身安全，因此決定判以被告入獄6年。

法官於判刑後又強調，雖然被告於事發前曾多次進行同類手術，且從未被投訴，但被告卻無法就其專業資格提供任何證明，法庭期望被告可提供一些機構的認可，但被告僅聲稱自己「跟師傅」，就連接受訓練的時數及「師傅」的身份亦無法提供，令法庭感到相當不安。

法官又指，政府於2018年已修訂規管私人醫療機構的相關法例，規定一些入侵性的醫療療程不可於美容院等地方進行，而本案正正就是反映此行業需要規管的典型例子，但死亡個案一宗都嫌多，因此希望上述修訂可避免類似情況發生。

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記者：楊詠渝