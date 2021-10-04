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【最新優惠】麥當勞明推麥樂雞韓式勁辣醬　App優惠券包括1蚊奶茶【附其他優惠】

社會 16:07 2021/10/04

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

顧客凡以25元選購麥樂雞（6件）超值套餐，便可選配全新滋味醬「韓式勁辣醬」一盒（麥當勞提供）

麥當勞由明（5日）起推出全新麥樂雞滋味醬「韓式勁辣醬」，顧客凡以25元選購麥樂雞（6件）超值套餐，便可選配全新滋味醬「韓式勁辣醬」一盒，亦可以選擇「Spicy二人餐」，套餐包括2款主食、中薯條（2包）及中汽水（2杯）。

在麥當勞App方面，在即日起至下周日，本週最新優惠券包括1元歎港式奶茶細杯裝（凍／熱）、27元歎雙層洋蔥牛飽超值套餐。

在早上11時至午夜12時間，App優惠包括32元菠蘿脆辣雞腿飽超值套餐、35元原味麥炸雞（2件套餐）、38元蜜糖BBQ麥炸雞（2件套餐）、88元麥炸雞二人餐、80元麥炸雞分享桶等。

而早上4時至11時App驚喜優惠則設指定超值早晨套餐減3元，包括新餐肉系列早晨套餐、26元豬柳蛋漢堡超值早晨套餐。

星期一至五公眾假期除外，下午2至6時下午茶優惠包括元18元歎麥炸雞配蘋果批、17元歎魚柳飽配飲品（細）、15元歎McChicken麥香雞配飲品。McCafé驚喜優惠則包括McCafé Mochi魔薯（中）減3元等。

要使用以上優惠券，用戶須下載麥當勞手機應用程式及優惠券，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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