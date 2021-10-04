【政府架構重組】陳智思︰有需要重組政府架構　市民不想每個局「推來推去」

▲ 行政會議召集人陳智思。（資料圖片）

行政會議召集人陳智思指，現時政府內部機制衍生很多問題，建議政策的部門與執行政策的部門不同，讓大家目標不一致。他認為，政府有需要就社會改變重組政府架構，重新檢視及優化有關機制。

陳智思今日出席民建聯綠色經濟高峰會後表示，現時政府內部架構製造很多麻煩，如垃圾徵費政策由環保署負責，卻由食環署執行︰「市民大家想見到的是成效，不是想見到每一個局推來推去。」

港府正研究「過關碼」恢復內地通關。陳智思表示，基於風險管理，估計香港與內地通關有需要建立一套追蹤形式，讓港人到內地能夠被當局知道行蹤。至於是否需要強制全港市民使用「通關碼」，他則指，每一位港人到外地均需滿足當地要求，不論疫苗或核酸檢查都有自己的一套模式，去內地都一樣︰「若你不出門，我相信你不需要擔心要去符合其他國家的要求，內地一樣，你不去內地我估計則不需要去下載內地的模式。」

內地於今年6月起實施《反外國制裁法》，陳智思認為，香港始終要跟隨，但需要時間研究本地立法的可行方式。他又指，中央已體諒香港的情況，給時間予政府及立法會討論一套可行方式，避免影響金融市場。

另外，職工盟昨日下午召開特別會員大會，大比數通過解散議案，未來兩個月內遣散所有員工。陳智思今日回應事件時表示，香港是自由社會，相信香港公民社會會繼續發展，個別機構解散是其自身問題。

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記者：陳葆琳