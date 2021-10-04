【魷魚遊戲】「姜曉」原是世界頂級模特兒　鄭浩妍長年20吋螞蟻腰塑身秘密【多圖】

▲ 在《魷魚遊戲》演脫北女生姜曉人氣急升。

Netflix《魷魚遊戲》近日大熱，劇集更成首部登上美國Netflix單日榜冠軍的韓劇，刷新Netflix有史以來的韓劇紀錄，《魷魚》演員如李政宰、朴海秀等演員都人氣急升。而演女主角「姜曉」的模特兒鄭浩妍更憑型格大受歡迎，自劇集播出以來，鄭浩妍IG追蹤人數持續上升。

▲ 鄭浩妍（右）跟李瑜美（左）同因《魷魚遊戲》人氣急升。

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因飾演《魷魚遊戲》中脫北者「姜曉」一角的鄭浩妍近日人氣急升，其IG的追蹤人數本來約40萬，自劇集播出後，兩星期粉絲數字暴升，至今日（10月4日）已衝破1,297萬，超越《太陽的後裔》女星宋慧喬的1,200萬粉絲人數，並取代原佔首位的女星李成景，成為擁有最多IG粉絲的韓國女演員。

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現年27歲的鄭浩妍，擁有176cm的高䠷身材，她在2013年參加韓國節目《Next Top Model》成為亞軍後，便漸漸成人氣模特兒。

國際品牌寵兒

後來她在公司安排下到美國發展，因想突出形象而染上紅髮，即迷倒外國媒體，繼而被不少國際品牌如Fendi、Marc Jacobs、Max Mara、Moschino等邀任模特兒，18年更被網站選為全球排名前50的模特兒之一，成為韓國一線超模。

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鄭浩妍長年擁有20吋的螞蟻腰，加上逆天長腿，為不少女生所羡慕。她曾分享瘦身心得，不提倡節食的她，早餐最愛食鮭魚沙拉，因含有豐富的維生素、蛋白質、omega-3不飽和脂肪酸，並有助於增肌減脂。

當有感要減肥時，她便會進行30天斷食法，期間在下午6點後嚴禁進食，空腹時間廷長令體重下降。

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去水腫心得

運動方面，鄭浩妍每天都會慢跑、做瑜珈、皮拉提斯來令身材結實。另外會透過練芭蕾來加強腿部曲線，因此可長年保持20吋螞蟻腰及優美長腿。

她的保養心得，是注重保濕與清潔，常以保養油、乳霜、蘆薈面膜為肌膚補水舒緩，加上常做臉部按摩，如揉壓、推拉耳後、下顎、後頸、眉骨等部位，以達去水腫效果。

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