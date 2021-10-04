【重新振作】張頴康三子女初生照如餅印　麥雅緻感心甜︰有信心慢慢回復過來

▲ 張頴康與麥雅緻分享三子女的初生照，可見三人像餅印一樣。

張頴康與太太麥雅緻（Angie）於9月24日誕下第三胎「小蛋黃」，重7磅多，直到10月1日才揭開「小蛋黃」的性別是男生，並改英文名Maka。兩夫妻又分享Maka與姐姐小豆、哥哥小花生的初生照，驚見三人像餅印一樣！

麥雅緻經歷了喪父之痛後重新振作，並順利誕下兒子Maka，組成5口之家。Angie上載多張3姊弟的照片，見到7歲榮升大家姐的小豆、4歲哥哥小花生對於弟弟的出生非常興奮，爭著照顧弟弟，每日都與弟弟傾偈，又為他播歌，令Angie感到心甜。

雖然傷口有啲痛，身型又走樣，不過見住我嘅三個寶貝，真係心甜！

▲ 3子女的初生照像餅印一樣！（facebook圖片）

很多網民留言送上祝福，並大讚BB可愛，連肥媽Maria Cordero也留言恭喜他們。Angie感謝每一位的祝福，並表示現階段會好好坐月餵飽BB，「我有信心會慢慢回復過來，你哋等我呀！ 」

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張頴康改乳名「小蛋黃」

麥雅緻在產前與小豆接受TOPick訪問分享喜悅，解釋了「小蛋黃」的名字是源於張頴康陪她去照超聲波時，覺得超聲波的影像好似卡通人物「蛋黃哥」，好「Chill」地躺在肚裡，故取乳名「小蛋黃」。

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Angie又稱今胎不是計劃，也不是意外，「是愛，好順其自然地發生。」不過已年屆40歲的她今次的妊娠反應較大，而且同時要照顧兩個小朋友，對體力需求較大。因此Angie的父母專程從美國回港幫忙照顧小朋友，怎料麥爸爸在隔離期間突發性腦出血猝逝，令全家陷入悲痛。

Angie在臨盆前為爸爸舉辦安息禮，媽媽亦會暫時留港與她們一起生活，珍惜一家人的相處時光。她又特別感謝老公在整個孕期一直陪伴她，還當起大廚自學外父煮飯煲湯的味道，令她深受感動。

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責任編輯︰林綺玲