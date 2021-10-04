  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

崇光聯乘日本知名插畫家Masami Yanagida　推出野餐精品支持環保

休閒消費 16:28 2021/10/04

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

秋天是郊遊的最佳時機，崇光百貨與日本人氣插畫家Masami Yanagida合作，於今日（10月4日）至10月26日展開「Choice for the Future」推廣活動。

是次推廣更是香港崇光與日本崇光及西武百貨首度合作，與Masami Yanagida聯乘，同步推出是次活動。

推廣可持續發展

為配合是次推廣，兩款精美的聯乘限量精品同步登場，包括野餐墊及野餐椅，活動期間，顧客消費滿指定金額後即可以優惠價換購相關獨家聯乘精品，亦可零售價直接購買。

同時，凡換購/售出1件聯乘精品，崇光百貨將捐出20元予環保慈善團體「香港地球之友」作支持及推廣可持續發展。

活動期間，顧客凡即日累積購物滿1000元 （最多2張發票），即可優惠價換購以下SOGO x Masami Yanagida聯乘精品1件。顧客同時亦可於店內或崇光網店以零售價購買這2件限量精品

換購詳請

日期：10月4日至10月26日
時間：
銅鑼灣店：10am – 10pm
尖沙咀店：11am – 8pm
地點：
銅鑼灣店G/F 換購專櫃
尖沙咀店LG/F SOGO Rewards會員專櫃

崇光百貨 消費種類 著數優惠

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣