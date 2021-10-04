崇光聯乘日本知名插畫家Masami Yanagida　推出野餐精品支持環保

秋天是郊遊的最佳時機，崇光百貨與日本人氣插畫家Masami Yanagida合作，於今日（10月4日）至10月26日展開「Choice for the Future」推廣活動。

是次推廣更是香港崇光與日本崇光及西武百貨首度合作，與Masami Yanagida聯乘，同步推出是次活動。

推廣可持續發展

為配合是次推廣，兩款精美的聯乘限量精品同步登場，包括野餐墊及野餐椅，活動期間，顧客消費滿指定金額後即可以優惠價換購相關獨家聯乘精品，亦可零售價直接購買。

同時，凡換購/售出1件聯乘精品，崇光百貨將捐出20元予環保慈善團體「香港地球之友」作支持及推廣可持續發展。

活動期間，顧客凡即日累積購物滿1000元 （最多2張發票），即可優惠價換購以下SOGO x Masami Yanagida聯乘精品1件。顧客同時亦可於店內或崇光網店以零售價購買這2件限量精品

換購詳請

日期：10月4日至10月26日

時間：

銅鑼灣店：10am – 10pm

尖沙咀店：11am – 8pm

地點：

銅鑼灣店G/F 換購專櫃

尖沙咀店LG/F SOGO Rewards會員專櫃