崇光聯乘日本知名插畫家Masami Yanagida 推出野餐精品支持環保
休閒消費 16:28 2021/10/04
秋天是郊遊的最佳時機，崇光百貨與日本人氣插畫家Masami Yanagida合作，於今日（10月4日）至10月26日展開「Choice for the Future」推廣活動。
是次推廣更是香港崇光與日本崇光及西武百貨首度合作，與Masami Yanagida聯乘，同步推出是次活動。
推廣可持續發展
為配合是次推廣，兩款精美的聯乘限量精品同步登場，包括野餐墊及野餐椅，活動期間，顧客消費滿指定金額後即可以優惠價換購相關獨家聯乘精品，亦可零售價直接購買。
同時，凡換購/售出1件聯乘精品，崇光百貨將捐出20元予環保慈善團體「香港地球之友」作支持及推廣可持續發展。
活動期間，顧客凡即日累積購物滿1000元 （最多2張發票），即可優惠價換購以下SOGO x Masami Yanagida聯乘精品1件。顧客同時亦可於店內或崇光網店以零售價購買這2件限量精品
換購詳請
日期：10月4日至10月26日
時間：
銅鑼灣店：10am – 10pm
尖沙咀店：11am – 8pm
地點：
銅鑼灣店G/F 換購專櫃
尖沙咀店LG/F SOGO Rewards會員專櫃