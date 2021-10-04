【綠色飲食】foodpanda推環保餐廳認證計劃　鼓勵本地餐廳營運兼顧可持續發展

▲ foodpanda推環保餐廳認證計劃，鼓勵本地餐廳營運兼顧可持續發展。（foodpanda香港提供）

foodpanda香港正式宣佈，推出全新「環保飲食餐廳認證計劃」。是次計劃得到世界自然基金會香港分會的支持，是全港首次有美食外送平台推出同類型計劃。經評核而入選的餐廳可獲不同等級的認證，藉此鼓勵本地餐飲夥伴於營運上達致可持續發展，也讓顧客可以選擇入選餐廳，在享受美食同時支持環保。

是次認證計劃有嚴謹的評核準則，由foodpanda香港母公司DeliveryHero制訂，並得到世界自然基金會香港分會的支持，以確保符合香港市場水平及可持續發展要求。入選餐廳必須通過多項營運細節的評估，包括食材採購、準備食物、包裝、減廢等。根據評核的分數，餐廳將會獲金、銀或銅的認證，於foodpanda應用程式內「環保飲食餐廳」一項展示，並於多個市場推廣渠道作免費額外宣傳。

除了為獲認證的餐廳作宣傳，foodpanda香港亦致力協助餐廳不斷採取環保措施，包括推出一系列環保外賣包裝，讓餐廳夥伴以合理及可負擔的成本引入，以及於平台上推出「少飯」選項等。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，公司一直重視可持續發展，以環保、減廢等議題為重要的營運考慮。作為具規模的本地美食外送平台，希望透過計劃鼓勵外送及餐飲業作出改變，迎向更環保的營運模式；同時，我們也希望為一眾關注環保的顧客，推薦與他們有相同的綠色理念、勇於實行的餐廳，提供不只是「搵食」的選擇。非常高興可以得到WWF-HongKong以及眾多餐廳夥伴的支持，共同推動這計劃，會繼續與各持份者攜手，努力為社會和環境出一分力。

世界自然基金會香港分會海洋保育總監麥睿善表示，現時香港每天的都市固體廢物，有超過50%是廚餘及廢棄塑膠，當中廚餘更佔堆填區廢物中30%，屬最大的類別。在新冠肺炎疫情下，美食外送的需求上升，但同時亦令即棄塑膠垃圾的數量急劇增加。這些問題皆與餐飲業界息息相關，若然業界能夠貫徹實踐施可持續的營運方案，相信可以在應對污染問題上發揮重要作用。另外，餐廳作出的環保海鮮選擇，將有助恢復本地，甚至或全球的漁業資源。

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責任編輯：陳麗娜