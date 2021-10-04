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【奇人奇事】男子不忍亡母骨灰滲水成泥　倒烈酒烹煮紀錄烘乾過程

健康 16:52 2021/10/04

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英國一名男子日前在網上公開烹煮亡母骨灰的過程。

不少人都希望往生家屬能「入土為安」，但英國一名男子卻反其道而行，日前在網上公開親自烹煮亡母骨灰的過程。男子表示，他是因發現媽媽骨灰有水滲入，變成泥狀物，為了將骨灰還原成粉狀，他才有此舉。

據英國媒體《太陽報》報道，現年52歲的英國知名舞者Louie Spence，在2010年因參與電視節目真人騷《鳳梨舞蹈工作室》（Pineapple Dance Studios）而一舉成名。

Louie Spence在節目中與媽媽Pat展示深厚感情，母子倆更曾一起接受肉毒桿菌注射。直到2013年，媽媽因病離世，Louie亦退出節目。而最近Louie就在Instgram公開了數段烹煮亡母骨灰的影片，引來極大爭議。

從影片可見，鏡頭瞄準一個煮食爐，爐上擺有煮食鍋，而鍋中盛著的「泥狀物」正正是Louie媽媽的骨灰：

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Louie表示，最近他準備搬屋，因此將埋在花園裡、媽媽的骨灰盅挖了出來，一打開卻發現有雨水滲入，導致媽媽的骨灰變成泥狀。為了將骨灰還原，他想到用加熱方式來烘乾骨灰。

期間Louie還想起，媽媽生前喜歡飲酒，於是用樽蓋盛著威士忌倒入鍋中，讓水分揮發得更快，也可讓媽媽能享受酒精：

我媽媽火化時已承受了超過1,000度高溫，所以我想應該沒事…而且我剛倒入威士忌，我猜想她應該會醉到無意識…

他表示，將媽媽的骨灰加熱烘乾3天後，骨灰已慢慢從泥狀恢復成粉狀，待完全恢復後，就會全部重新裝回骨灰盅內。相關影片引來網民熱烈討論，有人認為他的想法很有趣貼心，但也有人認為此舉，極不尊重死者。

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責任編輯：羅嘉欣

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