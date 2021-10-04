【偉大父愛】單親爸司機疫情下收入大減　為養家假日帶兒子開工望乘客體諒

▲ 一名單親爸爸司機為了養家，只好帶著兒子開工。

新冠肺炎疫情持續逾一年，各行各業相繼出現結業或裁員潮，打工仔生計亦受影響。台灣一名單親爸爸司機疫情下收入大減，為了養家只好假日都工作，但由於沒人幫忙照顧兒子，惟有帶著兒子開工。單親爸爸在車上貼出紙條說明自己狀況，盼望乘客體諒。

單親爸帶兒子開工

台灣平面設計師方序中早前在facebook發帖，寫道「很棒的年輕老爸，很乖的小朋友。」他上載一名司機在車上貼出的紙條照片，司機指自己是單親爸爸，因疫情影響收入，只能利用兒子放假的時間繼續工作，可是︰

父母都已經不在了，沒人可以幫忙我，我只能帶著小孩一起跑車……

▲ 司機在車上貼紙條說明自己是單親爸爸。（facebook圖片）

司機稱在工作期間時，兒子會坐在前座或打通後座的車尾廂位置睡覺，表示「他很乖，不會吵到您休息」。他希望乘客不要舉報，因為他只剩下兩次的機會，請乘客高抬貴手。

方序中有感疫情期間，大家都辛苦了，希望大家能多一分體諒，也令別人有多一個機會。他在留言補充，後來有與司機聊天，形容他「很辛苦但也蠻樂天的」，並祝願對方一切平安順利。

▲ 兒子坐在前座或打通後座的車尾廂位置睡覺。（facebook圖片）

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網民︰感動又感傷

不少網民被帖文觸動，留言「好感動但也有點感傷，希望他一切都好」、「看到文字真讓人心酸」、「爸爸辛苦了，小朋友也很懂事」。此外，也有人查詢司機的資料，希望叫車時能找他幫忙。點擊圖片睇更多網民留言︰

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而帖文中的單親爸爸司機亦驚喜現身留言，他感謝方序中的分享，也謝謝網民對他的關心。網民都留下鼓勵的說話，為這位單親爸爸打氣。

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責任編輯：王明芳