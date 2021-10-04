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【MIRROR星蹤】同框自拍+個人Sticker+限時禮遇登陸限定店　12子「現身」鬧市吸引鏡粉

娛樂 17:39 2021/10/04

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鏡粉有新打卡點！

人氣男團MIRROR的12位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、李駿俊（Jeremy）與王智德（Alton）近日為品牌代言新款手機，他們齊出動宣傳活動時，成為全城熱話。

該品牌特意專為兩部最新旗艦級摺疊屏幕手機設立「Samsung Galaxy Z Series期間限定店」，並於即日起至10月31日登陸華人行。

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【MIRRROR】Anson Kong揚言接受能更大尺度拍攝　江𤒹生：可以只穿underwear　

該期間限定店沿用黑灰色的撞色設計，且特意利用多塊霓虹透明液晶顯示屏展示出兩部新款手機的不同特色。

新店設置多個鏡粉必到的朝聖打卡位，包括巨型海報牆及全天候播放MIRROR最新代言廣告的大電視等，另有兩部全港獨有的MIRROR WhatsApp Sticker，讓鏡粉可跟MIRROR成員「同框自拍」兼即製個人專屬 MIRROR WhatsApp Sticker。

最新影片推介：Anson Lo專訪

同時，在即日起凡於中環限定店內選購Galaxy Z Fold3 5G或Z Flip3 5G摺機，即可獲得MIRROR精美海報乙張及相卡乙套（共 15 張）數量有限，送完即止。

此外，有網民發現在尖沙咀的「教主碼頭」已靜悄悄地換了新裝，搖身一變成「MIRROR碼頭」

【MIRROR成員】呂爵安認衰遲3個月才「找數」　Edan撰1800字長文分享拍《大叔的愛》感受

（大會提供）

Samsung Galaxy Z Series Pop-Up Store 

日期：即日起至10月31日

營業時間：早上10時至晚上8時

地點：皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖

最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英

撰文 : TOPick柴犬出動

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