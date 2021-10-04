【學生移民】採寬鬆措施後中小學仍須再減23班　校長：全港應硬性實施小班教學

教育局日前公布完成點算9月新學年在學學生人數，全港公營學校較半年前批核班數減少15班小一及8班中一，共減23班。資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（4日）在電台節目表示，相信在移民潮及無法通關的情況持續下，學生流失的問題會更惡劣，提倡政府全港實施小班教學，即使部分學校本身無收生問題，亦應強制實施。

張勇邦表示，教育局今次「數人頭」已採取寬鬆措施，包括計及未能來港上課的跨境生，以及參考學校過往取錄轉校生及叩門生等數字，意即部分學校實際在學人數未達原有班數的開班綫，亦毋須減班。

他指出，雖然教育局容許保留超額教師3年，惟倘兩大因素包括移民外流，以及疫情繼續阻礙跨境生來港，加上最近有本港辦學團體北上開學校，吸引學生留在內地，本港學生人口下降的問題會更加惡劣，學生人數減少長遠會對整體教師士氣及教學質素造成影響。

他呼籲當局考採取短中長期方法應對，認為必須在全港學校硬性推行小班教學，被問到部分名校或拒絕減收學生，張勇邦指相關政策牽涉整體教育的公平性，應徹底執行，不應存在選擇推行與否。

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責任編輯：馮琪雅