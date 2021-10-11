【校長專欄】學生下田耕種體會農夫辛勞 愛官校長：讓大自然成為孩子的導師

▲ 校長期望期望孩子們能明白人與自然應該和諧相處。

天文台於9月16日接獲將軍澳有冰雹報告，每粒有五毫子般大小，隨着大雨密集落地，成因一方面是大氣不穩定，加上「曬得比較熱」，致高溫觸發雷暴，產生強烈對流活動所致；另一方面可能是隨著全球氣候變化，大氣層變得不穩定，有利出現上升氣流有關。

近幾年，氣候變化是常識科的學習主題，舉辦一系列活動包括：消費者委員會舉辦的「EARTH 2038地球人計劃」、結交「綠鄰」好友大行動、環保大使 「基礎環保章」培訓及考察活動等等，又邀請專家主持專題講座，教導學生氣候變化對香港、南北極等生態的影響。愛官邀請香港觀鳥會、野外動向等專業機構舉辦多個親子觀鳥及夜間生態工作坊，讓家長與學生了解氣候變化對物種的影響。

老師帶領學生到世界各地考察，如環保小精英到加拿大的哥倫比亞冰原；高年級學生到新加坡考察濕地、環保回收中心、水資源中心等；四至六年級學生到廣州考察濕地，到河源考察水資源；七十多位家長及學生到台灣考察廢物處理及循環再用設施等，讓大家關心氣候變化，提倡節能減碳的綠色生活。

疫情導致上課時段縮短，也帶來了機遇，讓學校發掘進行網上及實體學習的混合式學習(Blended learning)的可行性。暑假期間，同學們獲香港觀鳥會及麥潤壽先生的《放不放棄同學會》邀請，分別到大埔林村及河上鄉進行農耕體驗及觀鳥活動，家教會又與DADSNETWORK合作，舉辦親子環保比賽——「家居環保行動獎勵計劃」，家長帶領子女一起在生活上物盡其用、建立一個對地球友善的環保家庭。參加人數踴躍，約250個家庭獲獎。

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此外，學校透過《野eLearning》學習平台，透過擬實景考察平台，運用VR科技，推行中文、英文及常識科跨科全方位暑期課業，讓學生及家長足不出戶就可以認識到本港多個極具生態考察價值的學習地點，為實地考察做好準備，亦鼓勵學生自主學習。美國作家理查．洛夫在著作《失去山林的孩子》指出，很多孩子都得了「大自然缺失症」，其症狀包含了過胖、過動、注意力不集中、沒耐心、缺乏創造力與想像力、不懂得與人分享，即使去了戶外，還是戴著耳機聽隨身聽或拿著手機玩電玩。如果我們能將孩子重新帶回大自然的懷抱正正可以讓孩子更健康地成長。

讓孩子在大自然的懷抱裏提升體能，安定情緒，促進身心靈健康

孩子到效外考察，便要在大自然中散步、奔跑，甚至玩水，都需要體力。孩子能在活動過程中增進體能、培養耐力、手腳協調力，鍛鍊好身體，所以最顯而易見的優點就是促進身體健康。而且，孩子在樹林、田野漫步時，一片片綠油油的風景，空氣清新，加上鳥語蟲鳴，不單能保護視力、促進呼吸道健康，更能有效紓緩緊張、安撫情緒，讓人在寧靜中找到力量。

專注力不足的孩子更有機會在活動裡，促進多巴胺，身心能量得到平衡，或因對自然感興趣，提升了專注力與成就感。自然療法及森林療法便是好的例子。我們善用自然的環境、素材，以及大自然的包容接納、不批判等特性，來陪伴孩子們跨越心裏的困境，促進心理健康。

讓孩子從大自然中培養多元智能

根據哈佛大學教育學院加德納（Howard Gardner）提出的多元智能理論，孩子擁有九種類型智能，包括語言、數學、空間、動覺、音樂、人際、自省、自然智能及靈性智能。在接觸大自然的過程中，孩子有機會使用身動覺智能、自然智能，同時也可能給合語言、數學、空間、音樂、人際、自省等智能，開展多元智能。他認為自然智能的核心，是人類對植物、動物和其他自然元素的認知能力。

威斯康辛大學蕾斯莉．威爾遜（Leslie Wilson）教授也指出自然智能包含擁有敏銳的感覺能力（視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺），孩子能運用感官來察覺辨別自然界中的事物、喜歡戶外活動與考察自然現象、對動植物感興趣或記住自然物的特徵與資料或表現出對環境保護和瀕危物種的強烈關注等。因此，接觸自然的活動，不僅是培養孩子的多元智能，更能讓具有自然智能的孩子得以展現天賦，發揮專才。

讓孩子與大自然建立感情，心存感恩

香港是一個極具生態價值的城市，觀鳥可到米埔和塱原；觀蝶可到鳳園和大埔滘；觀星可到水口和西貢；觀海洋生態可到龍尾和海下；觀樹賞花更可以到各區的郊野公園。我們不要浪費地球送給孩子們的珍貴資源，引領他們仔細觀察周遭的一草一木、一鳥一獸，讓孩子從欣賞、喜愛開始，進而發展成以香港此地為榮，願意挺身保護此地的責任感，與香港建立地方感（sense of place），正是孩子們學習環境保護的良好基礎。

正如同學們在暑假到農田工作後，他們深明一粒米、一道菜都是取之自然，是農夫辛勞的成果，得來不易，懂得感恩。當他置身大自然裡，仰望高山大樹，夜觀浩瀚的星空時，能感受到人類的渺小，學會謙卑。在大自然的體驗活動中，孩子們更能理解萬物息息相關及生物多樣性的重要。當他們帶著好奇心繼續探索大自然，便會明白萬物皆有生存權利，懂得尊重。

我們期望孩子們能明白人與自然應該和諧相處，不再以人類為中心而生活，氣候變化引致的問題自然會得到解決。我們期待家校合作，讓我們與孩子常常走進自然、接觸自然，享受大自然給予的一切，讓大自然成為我們生活的一部分。

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