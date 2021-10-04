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【MIRROR】Anson Kong揚言能接受更大尺度拍攝　江𤒹生：可以只穿underwear　

娛樂 17:19 2021/10/04

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

AK與黃婉曼出席新節目《Have A Sweet Gym》的宣傳活動。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）今日（10月4日）在觀塘拍攝ViuTV全新節目《Have A Sweet Gym》，將於本月16日迎來29歲生日的AK，獲現場工作人員送上蛋糕預祝，令他又驚又喜。

AK接受TOPick專訪談到生日願望時稱：「希望身體健康，疫情盡快過去，年頭受傷的中指趕快康復！我會好好享受最後一年的2字頭，做最後一年的後生仔，明年三十而立，要更加穩重，期待下一年！」

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AK一圓兒時心願

活動上，他與黃婉曼及香港男子擊劍運動員林衍聰玩劍擊，首次嘗試劍擊的AK自言一圓兒時心願：「非常好玩，細個很喜歡這個運動，因為覺得有把劍很有型，但當時沒有錢學，知道裝備很貴，所以沒有機會。」

提到與隊友盧瀚霆（Anson Lo）半裸騷肌拍內褲廣告，成為全城熱話，他表示感到榮幸成為該品牌首pair香港區代言人，並透露當時由接到工作通知起，只剩下三個星期全力操肌。

他說：「那是我由細到大都喜歡的牌子，希望下次再拍攝時可以更健碩和更性感一點。今次尚算滿意自己的身材，已經比演唱會時更加Fit，我給自己70分，其餘30分是讓自己有進步空間。」

問到是次廣告已是他能接受最大的尺度？AK回應表示：「只要setting漂亮的話，我可以只穿着underwear，像是碧咸或Justin Bieber一樣，那是我最大的尺度。」

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黃婉曼自嘲沒運動細胞

近日，他正忙於拍攝節目《Have A Sweet Gym》，四出拜師學整甜品，成為「入得廚房，出得廳堂」的男人，更指身邊的工作人員都希望一嚐他的廚藝：「我原本不太喜歡甜食，但拍節目後慢慢了解到製作過程，開始對甜品有興趣。現在我不時會為家人下廚，希望也有機會能為隊友下廚。」

同場的黃婉曼，自嘲天生運動細胞不好，因此平日只有做瑜珈和行山等靜態運動，更笑指湊女已是最有效的Keep fit 方法。今日嘗試過劍擊後，令她也計劃讓兩個女兒學習。

記者：曾嘉善

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