【食用安全】食大閘蟹宜拆走4個部位　專家：吃三角腹蓋如嚐屎尿【附烹調及食用貼士】

▲ 大閘蟹有4個部位不宜食用

秋風起，又到了吃大閘蟹的季節。不過，並非每個部位也適宜食用，尤其蟹胃、蟹鰓、蟹心、蟹腸，吃三角腹蓋更猶如嚐屎尿，進食前最好拆除上述部位，否則有機會引致身體不適。TOPick綜合大閘蟹專家、營養師及中醫師的意見，教大家進食大閘蟹的貼士。

4個部位不宜食用

老三陽大閘蟹專門店專家曾接受TOPick訪問，講解進食大閘蟹時要注意的事項。他指出，大閘蟹有4個部位不宜食用，並建議吃之前要先拆走。點擊圖片看不宜食用的部位及原因：

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此外，大閘蟹的「三角腹蓋」也不宜食用。大閘蟹腹蓋的上下位置，即是其大小二便的排泄位置，黑色的蟹腸佈滿腹蓋。若未清洗乾淨，「三角腹蓋」則積存蟹的排泄物，進食「三角腹蓋」亦會引發衛生問題。

▲ 大閘蟹腹蓋的上下位置是其大小二便的排泄位置（經濟日報資料圖片）

大閘蟹烹調方法

至於最能驅寒及保存蟹的鮮味，是以薑片及紫蘇葉的傳統清蒸方法。步驟如下：

先將一片細薑片插於蟹的肚奄位置

再放一片紫蘇葉於蟹身上

水滾後，將蟹放於蒸架上蒸。細蟹蒸15分鐘，大蟹蒸18分鐘。

註：可連同綑綁蟹的水草一起蒸，待蒸熟後才剪走

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吃大閘蟹不宜與甚麼食物同吃？

蟹肉含豐富蛋白質，柿含鞣質，同一餐進食會造成蛋白質凝固，導致腹痛、嘔吐，甚至腸痙攣。香港營養學會會長蕭沛霖早前接受TOPick訪問時指，吃大閘蟹時應配蔬果、燕麥飯等，因有助將血液內的壞膽固醇帶走，並加強飽肚感，有助控制食量。

註冊中醫師宋直昇則指，嗜蟹一族可配紫蘇葉或生薑蟹醋驅寒。若配薑茶飲用，亦有助溫熱驅寒、暖胃，部分人亦可減低因吃寒涼食物而引致嘔吐的機會。

營養師：健康人士每天一隻起兩隻止

根據世衞的建議，成人每天攝取膽固醇的上限為300毫克。香港營養學會會長蕭沛霖表示，健康人士每天只宜「一隻起兩隻止」，有血管疾病的長期病患者更不宜進食蟹膏。另外，蟹肉含有脂肪﹑礦物質及蛋白質，不要「豪食」。他指出，一隻重約5至6両的大閘蟹，膽固醇含量約達180至260毫克，接近每日可攝取的上限。

註冊中醫師宋直昇則指，大閘蟹本身屬寒涼食物，患有通風﹑關節痛及類風濕的人士不宜進食，以免誘發病情。

在中醫角度，建議女性每日只宜進食1至2隻；男士則不多於2隻；小朋友﹑寒底及手腳冰冷人士只宜吃半至1隻。

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責任編輯：羅嘉欣