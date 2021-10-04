【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂後死亡　死者家屬：不會原諒被告醫生

▲ 拉丁舞導師李嘉瑩光顧美容中心減肥抽脂手術身亡，死者家屬(左)曾與麥美娟召開記者會。 （資料圖片）

一名拉丁舞女導師李嘉瑩2014年6月在一間植髮中心接受抽脂療程後死亡，涉事女醫生關孝孜被控一項誤殺罪。經高等法院審訊，陪審團一致裁定關孝孜誤殺罪名成立，今日（4日）被判囚6年，詳情即看：【下一頁】

工聯會立法會議員麥美娟引述死者家屬指，被告作為醫生，亦認識死者，卻沒有謹慎、盡責保障死者的生命安全，事發當日甚至在死者未清醒的情況下，一度離開進行抽脂手術的處所，辜負死者及死者家屬對其專業的信任，更讓死者剛出生不久的女兒失去母親，天人永隔。死者家屬稱不會原諒被告。

麥美娟續指，死者家屬早前得知被告誤殺罪名成立之後已前往拜祭死者。她冀今次判刑可還死者一個公道，願死者能安息，死者家屬能釋懷保重、死者女兒能健康成長。

麥美娟表示，此案由調查至審訊長達7年，認為法庭的判決彰顯公義，冀判囚嚴懲可起阻嚇作用，杜絕同類悲劇再發生。同時，她建議政府應透過研究DR毒血針事件、抽脂死亡事件等案例詳情作出改善，加強規管和執法。

▲ 麥美娟認為法庭的判決彰顯公義，冀判囚嚴懲可起阻嚇作用，杜絕同類悲劇再發生。

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記者：黃穎津