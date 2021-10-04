【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　高級消防隊長稱火場內未有響起警報

▲ 時任高級消防隊長鄭梓恒今於死因庭作供。梁錦麟攝

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。參與搜救死者張耀升的時任高級消防隊長今（4日）作供稱，火災首日曾7次進入火場，最後1次進場搜救時，曾被鐵架阻礙前進。高級消院隊長又稱，於第6次進入火場時，曾大叫「張Sir係邊？」，惟未有回應，且當時未有警報響起。

當日參與搜救死者張耀升的時任高級消防隊長兼煙火特遣隊鄭梓恒作供稱，他於2016年6月21日下午兩時半到達淘大工業村，並沿1號梯到達火場。期間鄭曾看到有兩名消防員，在1號梯防火門之間向大廈外的牛頭角道射水。鄭估計，他們當時進行負壓通風，將濃煙排出火場。鄭補充，負壓通風應在火場內進行，故當時並不肯定他們是否進行負壓通風。

鄭續供稱，當日曾7次進入火場，在最後1次進入火場期間，曾被鐵架阻礙前進，由於鐵架附近有明火，鄭當時認為死者張耀升有機會在前方。

鄭續指，他當時考慮到若死者張耀升在此處暈倒，風險十分高，故獨自越過鐵架作快速搜索，並指示另外3名隊員原地留守。鄭解釋，作出上述決定是因為1人作搜索會較快速，以及希望保留其他隊員的體力。

鄭指於第6次進入火場搜索死者張耀升時，曾於第1橫巷附近呼叫張，惟未有回應。鄭又指，當時曾用熱能顯像器觀察第2橫巷，但未發現有明火，鄭指亦沒有聽到有任何警報聲。

鄭又表示，他於當晚7時許看到死者張耀升的拍檔尹建偉撤出火場，尹稱張於火場內失蹤。鄭隨即與另1名消防員為尹除下裝備，當時鄭在接觸到尹身上的鐵筆時，感到灼熱並鬆手。鄭續指，他當時待尹冷靜後，再詢問尹事發經過，他依稀記得尹表示與張在第1橫巷附近失散。

死因研訊明(5日)續。

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記者：梁錦麟