【我家無難事】胡㻗盼媽媽早日退休享福　孝順仔擇偶條件：愛錫家人

▲ 首演要角面對前輩毫不怯場，胡㻗望開咖啡店支撐演員夢。

現年27歲的胡㻗，於2016年參選香港先生後簽約TVB，翌年開始拍劇，過去將近4年多的時間參演逾30部作品，但直到今次新劇《我家無難事》內，才首次演出戲份較重的重要角色，而且演出普遍獲認同。

胡㻗接受TOPick專訪，講到在《我家無難事》最難忘的一場戲，當然要數飾演「婆媽」的鮑姐（鮑起靜）在醫院過身的一幕。

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▲ 劇中鮑姐過身一幕被觀眾指非常「心噏」。（劇照）

台前幕後互相支持

他在劇中演繹不捨「婆媽」而痛哭，被觀眾讚賞演得不侷，他謙稱：「家人看過也說哭得不錯，但這並不是我的功勞。當一進去病房時見到鮑姐已很心疼，另一場在殯儀館見她最後一面也一樣，是她令我入戲、演得更好，當然我看到演出，知道自己有更多可以進步的地方，希望能夠改進更多的不足。」

胡㻗感謝監製王心慰（Amy）提拔：「Amy姐很好，跟我聊天後把角色的性格寫得跟自己比較相像，令我更容易投入角色。」

在劇中，與他做對手戲都是鮑姐、馬德鐘、車婉婉等前輩，合作難免緊張，胡㻗坦言：「全家都知我是新人，而我也是首次有戲份比較重的角色，讀到長對白時難免會NG，他們都會給我很多鼓勵，不會感覺不舒服。」

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▲ 面對劇中眾多前輩，胡㻗絕不怯場。（instagram圖片）

跟多位前輩同場，胡㻗亦作中吸收了許多拍攝的知識和經驗：「例如馬神提議我跟他對答時做一些動作，兩人之間多點互動會更加生動好看。飾演我外婆兼夾母親的角色、被我稱為『婆媽』的鮑姐，在演戲時給到我真正的婆婆感覺，跟她對戲很容易進入角色。」

現實也是「管家婆」？

劇中的胡㻗雖然是家中老么，卻像個管家一樣要求各位長輩遵守「家規」。現實中的胡㻗笑指自己也是守規矩愛整潔：「我會自己洗衫、熨衫、摺衫，自己最清楚位置要怎放，拖地、洗碗那些也會幫忙做，有時見到哥哥（羅天宇）房間好多貓毛也會幫他吸塵。」

但他笑指自己不算是完美主義者，平時也有懶散的一面，可是對自己的愛車卻有非常高的要求和堅持。

有次載媽媽時對方刮花了車廂，亦會忍不住碎唸媽媽：「我好照顧、好保護車子，平時會上網睇片學如何噴潤滑劑、補掉刮花了的位置，不過大多時候都處理得不好，還是要交回專業人士處理。」

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向動作演員進發

由當年參加港男後簽約入行至今快5年，胡㻗自認演藝道路尚算順利，視演戲為終身職業的他計劃周全，已為自己想好「後路」：「5年時間不算長或短，不知道將來能夠走到甚麼位置、等多少年才會有一點成果。」

除專注在演戲，他最近亦開始鑽研咖啡：「希望將來能夠開一家小小的咖啡店，從旁賺多一點錢來支持自己，能夠在這行走得更遠。」

胡㻗直言：「幕前的收入暫時來說真的不夠，我非常喜歡做演員，這亦是我一生進求的東西，但都要從中找個平衡，希望在演戲以外亦有成就到自己、令白己驕傲的東西，所以才會想研究一向都很有興趣的咖啡。」

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▲ 動作演員是胡㻗的目標。（instagram圖片）

問到他在演藝上的目標，胡㻗非常堅定：「好想做動作演員，我16歲去了泰國逗留了3個月，每日都有去拳館打泰拳，至今仍維持著這習慣。記得初入行時跟王浩信在《兄弟》中對打，那場擂台戲一拍就是6小時，非常深刻，出來的動作畫面好正。」

她動的他最近看了電影《怒火》：「覺得甄子丹和謝霆鋒好犀利，能夠一手一腳做到這麼漂亮的動作，希望自己將來能夠在電影、劇集有更多打鬥的場面。」

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孝順仔望母早日退休

哥哥羅天宇與胡㻗都是參選香港先生而入行，問到媽媽有否為家有兩位「港男」而沾沾自喜，胡㻗笑謂：「她不會直接承認，但聽到別人稱讚我們，她會笑得很開心。」

他感激地稱：「媽媽一直以來都很支持我，即使初入行收入不穩定，還有看到我自覺不太好的演出，她還是會給我打氣、說鼓勵話。所以跟哥哥也很希望能夠賺多點錢，讓她不用再辛苦工作。」

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女朋友要孝順愛家

感情方面，胡㻗表示若然有穩定對象願意大方公開，可是暫想先專注在事業：「自己都未搞得掂，想專注自己發展多一點，希望有成果後再考慮感情，但若果有適合的對象出現亦不會抗拒。」

胡㻗喜歡運動型的女生，而且孝順的他希望對方也愛錫家人，最重要是雙方能夠溝通，外在條件無特別要求。

但愛錫車子的他幽默地笑言已把愛車光作老婆，問到女朋友與車的人生二選人問題，他笑謂：「將來女朋友應該不會投訴吧？我不是愛車愛得那麼極端，我相信女朋友也會體諒我，愛我的話就會了解車子對我好重要，我又不是出去玩，都只是我的興趣而已。」

髮型：Vanessa @ HAiR

記者：陳心怡

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