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【押後再訊】涉立法會內擾亂議會　工黨郭永健擬認罪

社會 17:48 2021/10/04

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工黨主席郭永健。資料圖片

8名泛民前任立法會議員及助理，涉於2020年5月8日在立法會內擾亂議會，及干預立法會人員，違反《立法會（權力及特權）條例》。其中1名被告、工黨主席郭永健今（4日）於西九龍裁判法院再提堂。辯方透露郭擬認罪，惟辯方未完全同意控方案情，署理總裁判官羅德泉遂將案件押後至11月30日再訊，以待正式答辯。

工黨主席郭永健（33 歲）、與前立法會議員許智峯（38 歲）、陳志全（48 歲，報稱網台主持）、朱凱廸（43 歲，前區議員助理）、前立法會議員尹兆堅（51 歲）、前立法會議員黃碧雲（61 歲）及前立法會議員張超雄（63 歲），同被控1項違反《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪，控罪指他們於2020年5月8日，在立法會綜合大樓會議室 1 內，在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

郭另被控1項抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員罪，控罪指他在同日同地，抗拒或妨礙簡廣榮。

案件今再提堂，由於郭涉泛民初選案而被扣押，代表律師申請撤回保釋，並透露被告屬意承認控罪，要求將案件押後至11月30日再訊，以待與控方商討案情，獲裁判官批准，被告需還押至11月30日再訊。

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記者：梁錦麟

律師 工黨 張超雄 尹兆堅 許智峯 黃碧雲 陳志全 香港 立法會

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