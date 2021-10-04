【流感疫苗】接種計劃分兩階段進行　首階段將於10月6日開展

▲ 接種計劃分兩階段進行，首階段將於10月6日開展。（資料圖片）

2021／22年度「政府防疫注射計劃」將於10月6日（星期三）展開。衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，會分階段於指定公立診所為合資格的香港居民提供免費流感疫苗接種。

第1階段：10月6日起可接種的人士

第2階段：11月8日起可接種的人士

醫院管理局10月6日開始分階段在各公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種。合資格的病人可以到醫管局轄下各公立醫院及門診診所接種季節性流感疫苗，除26間現正提供2019冠狀病毒病疫苗接種服務的普通科門診診所外。

在專科及普通科門診診所定期覆診的合資格病人，可在覆診時於診所接種疫苗，或在注射計劃開展後，致電或親臨所屬診所作出接種安排。醫管局發言人呼籲上述26間普通科門診診所的病人可於第二階段注射計劃開展後，按原定覆診日期到診所接種疫苗。如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以到所屬診所安排接種疫苗。

第二階段的注射計劃11月8日展開，醫管局轄下所有普通科門診診所會為居於社區的65歲或以上長者接種疫苗。由有關政府部門轉介的家禽或養豬從業員及從事屠宰家禽或豬隻行業人士，亦可到選定的普通科門診診所接種。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏呼籲市民盡早接種疫苗，以提升對流感的免疫力。

她提醒市民，接種季節性流感疫苗與2019冠狀病毒病疫苗的相隔時間建議為最少14天。

巿民如欲了解本年度季節性流感疫苗注射計劃之詳情，可向所屬專科門診或普通科門診診所查詢或在辦公時間內致電醫管局熱線2300 6555，或瀏覽以下網頁。

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責任編輯：李榮忠