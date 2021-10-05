【米芝蓮大廚】連續13年奪米芝蓮三星　四季酒店龍景軒行政總廚傳授炒飯秘訣

▲ 香港四季酒店中菜行政總廚陳恩德，是史上首位榮獲三星米之蓮的華人廚師。

談到香港的粵菜，不得不提中環四季酒店的中菜廳龍景軒，皆因龍景軒自2008年獲米芝蓮列入2009年度三星級食肆後，至今已連續13年奪得米芝蓮三星好評，更加是香港唯一食肆可達成的紀錄。而「領軍」的香港四季酒店中菜行政總廚陳恩德，更是史上首位榮獲三星米之蓮的華人廚師。

陳恩德師傅與TOPick分享幾道招牌菜式的烹調秘訣，更分享了一個炒飯炒得粒粒分明的小秘訣。

三星米之蓮華人廚師第一人：只是每天做自己最享受的事

陳恩德師傅在香港土生土長，當時年紀輕輕的德哥為了生計而走進廚房工作，於香港大三元酒家做學徒，日漸培養出對煮食的濃厚興趣。及後曾於香港麗晶酒店擔任副總廚。

德哥在妻子離世後獨力照顧幼女，因此辭去麗晶酒店工作。其後德哥在四季酒店前任區域副總裁暨總經理祈偉立的誘說下，出任行政副總廚一職，更成為他帶領龍景軒團隊摘星的契機。問到德哥連續13年摘星的心情，他一再強調是屬於整個團隊努力不懈的成果，更謙虛表示: 「我只是每天做自己最享受的事，就是為大家烹煮美味的菜式。」

從德哥的細微舉動，可見他對於食物的執著。拍攝照片途中，德哥再三詢問記者大約拍照需時多久，本以為德哥有事要忙，豈料德哥稱：「熱食熱食，餸菜要熱先好食！」原來德哥已細心預計拍攝時間令餸菜變涼，連點綴的蔥花會否因擺放時間而影響顏色口感都已經估算好，可見這位三星米之蓮廚師的細心。

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從嫁女餅中變奏出鮑魚雞粒酥

「鮑魚雞粒酥」乃龍景軒首創，不少食客都為此道「鎮店之寶」慕名而來。德哥分享原來當年創出「鮑魚雞粒酥」的靈感來自傳統的嫁女餅「鮑魚酥」。傳統鮑魚酥沒有真鮑魚，而龍景軒就選用原隻15頭南非罐頭鮑做點心，用鬆化的黃油批做底盛載雞粒、磨菇，再用蠔油醬汁和高湯等熬煮成濃厚的鮑魚汁，風味絕佳。師傅更細心將鮑魚一分為二，方便女士放入口，但又不會一刀切到批底，令醬汁流走，非常貼心。

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龍帶玉梨香 一口四種不同體驗

另一道自麗晶軒年代創的招牌菜，就是龍帶玉梨香。一片帶子加一片香梨，中間再夾塗一層蝦膠，再加一片金華火腿，蘸上粉漿炸一炸，咬一口有四種不同體驗：帶子的鮮甜、蝦膠的彈牙，再加上香梨的爽甜多汁，令人一試難忘。德哥更分享，原來菜名是由他親自創作。

另一道熱門菜色「蝦籽薑蔥炒蝦球」則選用越南或緬甸海蝦，蝦身佈滿蝦籽，爽嫩彈牙，薑蔥香氣四溢，令人食不停口。德哥又教各位靚太在家自製蝦球小貼士，當然最好選用新鮮蝦，但不少太太下班後街市已關門，改用急凍蝦亦可，但緊記剝殼後用生粉、鹽醃一醃，然後再「啤水」，即用清水不停沖洗食物，可去除雪味。然後用刀輕輕在蝦背劃一刀，便可以炒蝦球。

一程飛機創出非同「飯」響

隨後德哥端出一碟炒飯，房內隨即香氣異溢。德哥介紹這道「非同『飯』響」，看似一粒粒「飯」原來實際是「米型意粉」加紫洋蔥、菜粒、本地新鮮免治牛肉及龍景軒秘製X.O.醬炒成，非常惹味。而菜色的背後又有一段小故事。德哥某次坐飛機時，空姐問德哥吃飯或麵，德哥選擇前者，但空者端出這道似飯的義大利麵，德哥回飯店後，即創造出這一道中西合併的佳餚。

德哥分享想炒飯小秘訣。牛肉可切成薄片或免治，然後加入生抽、少許糖、鹽、生粉及水混合醃一醃就可以快炒。很多人都以為炒飯要用「隔夜飯」，但德哥稱原來不一定要用「隔夜飯」：

一般家庭炒飯，煮飯時不要煮得太惗，不一定要用「隔夜飯」。先燒熱鑊，落油後先炒蛋，然後再加飯。秘訣在於炒飯將近炒好時，加少少水或高湯，大約一湯匙，再熱返時有蒸氣就會令飯軟熟。

很多太太都怕鑊絛「痂底」，德哥分享小貼士，可先將鑊燒熱，待鑊面有少少白煙出，便落油熄火，然後倒雞蛋快炒，不用待蛋全熟便可立即倒入白飯快炒，然後才再開火炒。而洋蔥或蔥要保持爽口，要待炒飯快完成時加入快炒。

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責任編輯：林卓昕