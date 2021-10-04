【骨質疏鬆】港女腰椎多層骨折揭患骨質疏鬆　醫生推介高鈣植物類食物鞏固骨骼

▲ 醫生推介高鈣植物類食物，鞏固骨骼健康。

晚上快下班時收到骨科醫生朋友的短訊：「John，可否多給我一個影像意見，這50多歲的女病人MRI顯示有多層腰椎骨骨折。純粹是因為骨質疏鬆還是有別的原因如癌細胞擴散至骨骼所導致？」細看她的MRI，從T12至L5共六個椎骨有不同程度的塌陷，但並無癌症的徵兆。最後的影像結論是良性骨質疏鬆導致的椎骨塌陷。

骨質疏鬆多數出現在停經後的女性，是這年齡層骨折的主要成因。香港平均的收經年齡是51歲。

那麼怎樣避免骨質疏鬆呢？不少人認為牛奶內含有豐富的鈣質和維他命D能夠防止骨質疏鬆。但醫療數據顯示飲用牛奶或進食牛奶製品並不能減低骨質疏鬆的情況或防止股骨折。

牛奶含乳酸，所以是帶微酸的食物。而且牛奶含有動物激素，大量飲用對身體並不有利。更有研究指出女士多飲用牛奶會增加患上乳癌的風險。豆奶、杏仁奶、椰奶等都是帶鹼性的飲品，含有能對抗乳癌的植物雌激素而且也含有其他有益身體的成分。

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我們未必會察覺的奇怪現象是：「人類是唯一一種會在斷乳之後繼續飲用其他動物乳液的生物。」牛奶天性是用來餵哺小牛，對人類兒童或已斷乳的成人真的有幫助嗎？瑞典2014研究指出每天飲用多於三杯牛奶的男女比只喝一杯牛奶的人增加死亡風險。

反之，植物類的食材如豆類製品、西蘭花和橙等，都含有豐富的鈣質，有助對抗骨質疏鬆，提供纖維素和各種維他命。蔬菜及生果多數偏鹼性相信可令大家更加健康。肉類和奶類製品則偏酸性，容易令身體的發炎指數攀升。

負重的帶氧運動如步行，陸上球類運動都可減慢骨質的流失。戶外活動增加陽光的接觸，能製造維他命D。我們如果不想輕易骨折，便應該從小注重增加骨質、不煙、減少飲酒和避免體重過輕。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「骨質疏鬆與牛奶」