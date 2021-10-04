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【英國升學】3個尷尬插班年齡   「升學界花姐」：子女10歲BNO移民最理想

海外升學 18:37 2021/10/04

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Eve建議3大移民英國留學插班年齡。

手持 BNO 移民說走就走？若家長無周詳計劃安排子女到英國升學，因兩地學制有異，亂插班可能要休學一年，甚至需要留級重讀，耽誤學業同時對子女構成心理壓力。

我曾任英國Top50小學的校監，明白英國收生制度對學生的年齡要求十分嚴格，主要考慮因素並非學業成續，而是要確保同學擁有正常社交，所以學校通常都拒絕接受年齡不符收生制度的新生。其實，先要掌握英國教育兩個最佳入學年級：year 6及10，然後就要配對子女年齡，以下有三個最尷尬的插班年齡，各位家長應小心提防。

假設2021年9月，你的子女年齡是：

12歲 ，計劃 2022年派位升讀year 7

因為英國中學部由11歲 (year 7) 開始，如果12歲才入學，學校會按年紀安排升讀 year 8課程。另外，英國和香港同樣有小六派位，非派位入學會當成插班 in year admissions 處理，代表失去以小六派位至更理想中學的機會。

15歲，計劃 2022年插班升讀year 11

因為英國GCSE考試由 year 10開始，學校通常不會接受 year 11 的插班生，常被校方要求重讀 year 10，或者跳級升讀中六。

17歲，計劃 2022年插班升讀普通中學year 12

很多學校會以年紀比同級學生大一年而拒絕申請，最後只可以申請預科學院（Six Form College）。

我為大家建議三個最佳入學時間：

小四（10歲）：計劃2022年插班升讀小學部 year 6，可以獲派位直升初中 year 7，減省自行逐間學校報讀的煩惱，是最理想的入學年齡。 

中二（14歲）：計劃2022年插班升讀 year 10，修讀兩年的 GCSE 課程。

中六（17歲）：完成香港DSE考試，然後直接報讀大學一年級或預科課程。

總括來說，最適合預備安排去英國讀書的年紀，是正在讀小四、中二或者中六，但請留意並非所有學校的收生要求都一樣，詳情可以向專業的升學顧問查詢。

最新影片推介：

撰文 : 梁曉芙 「升學界花姐」

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