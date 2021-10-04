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【區議員宣誓】政府向16名區議員發信指對宣誓存疑　包括柯耀林李志宏黃學禮等

政治 19:07 2021/10/04

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涉及去年民主派初選案、正保釋外出的西貢區議員柯耀林，今日出席宣誓後接獲當局信件，指對其宣誓的有效性存有疑問。（梁偉榮攝）

第3場區議員宣誓今日下午舉行，政府傍晚宣布，對16人宣誓的有效性存有疑問，已去信要求提供額外資料。

接獲當局來信要求解釋的，分別是大埔的陳振哲、陳蔚嘉、蘇達良；西貢的李賢浩、李嘉睿、柯耀林和王卓雅；沙田的李志宏、石威廉、黎梓恩、盧德明、黃浩鋒、吳錦雄、吳定霖、黃學禮和鄭則文。

其中，柯耀林涉去年民主派初選案，目前正保釋外出；李志宏、黃學禮、盧德明、黃浩鋒和吳定霖，亦分別排在初選參選名單的非首位；另有多人曾借出議辦作初選票站。

據了解，區議員如曾觸犯4種行為，會被視為違反負面清單，包括曾參加民主派初選，或曾借出議員辦事處作票站。

參考首兩場區議員宣誓後，分別有7人和10人接獲當局信件，最終該17人全數被DQ，包括曾參與民主派初選的灣仔區議會主席楊雪盈、南區區議員彭卓棋、民主黨油尖旺區議員涂謹申、深水埗區議員劉偉聰。

至於最後一場區議員宣誓，則會在本周五舉行，涉及新界西共5區的區議員。

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責任編輯：胡偉明

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