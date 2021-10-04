【食物安全】蘇格蘭進口冰鮮蟶子或受海洋生物毒素污染　食安中心呼籲停用

▲ 蘇格蘭進口冰鮮蟶子或受海洋生物毒素污染，食安中心呼籲停用。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（4日）呼籲市民不要食用一款蘇格蘭進口冰鮮蟶子，因有關產品可能受脂溶性海洋生物毒素污染，呼籲業界如持有受影響產品，應停止使用或出售。



有關產品資料如下：



產品名稱：蟶子

品牌：Lochleven Shellfish

來源地：蘇格蘭

進口商：長發海產貿易有限公司



中心發言人指，接獲蘇格蘭有關當局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述產品可能受脂溶性海洋生物毒素污染。根據該網絡提供的資料，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。



初步調查發現上述進口商曾進口部分受影響產品。為審慎起見，中心已指示進口商將有關產品停售、下架及展開回收，市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2387 2388。



發言人續稱，脂溶性海洋生物毒素是一些可溶於油脂的貝類毒素，可引起的症狀包括腹瀉、噁心和嘔吐，又指它們一般是耐熱的，烹煮並不能把毒素消除。



發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售，並會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。

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記者：陳麗娜