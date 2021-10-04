  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】蘇格蘭進口冰鮮蟶子或受海洋生物毒素污染　食安中心呼籲停用

社會 18:46 2021/10/04

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

蘇格蘭進口冰鮮蟶子或受海洋生物毒素污染，食安中心呼籲停用。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（4日）呼籲市民不要食用一款蘇格蘭進口冰鮮蟶子，因有關產品可能受脂溶性海洋生物毒素污染，呼籲業界如持有受影響產品，應停止使用或出售。

有關產品資料如下：
 
產品名稱：蟶子
品牌：Lochleven Shellfish
來源地：蘇格蘭
進口商：長發海產貿易有限公司
 
中心發言人指，接獲蘇格蘭有關當局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述產品可能受脂溶性海洋生物毒素污染。根據該網絡提供的資料，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。
 
初步調查發現上述進口商曾進口部分受影響產品。為審慎起見，中心已指示進口商將有關產品停售、下架及展開回收，市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2387 2388。
 
發言人續稱，脂溶性海洋生物毒素是一些可溶於油脂的貝類毒素，可引起的症狀包括腹瀉、噁心和嘔吐，又指它們一般是耐熱的，烹煮並不能把毒素消除。
 
發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售，並會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【食物安全】有南非入口生蠔涉6宗食物中毒　食安中心指示業界停售
20:58 2021/09/28
【食物安全】有南非入口生蠔涉6宗食物中毒　食安中心指示業界停售
【抗藥惡菌】大埔那打素醫院4名男病人帶抗藥腸道桿菌　正隔離接受透析服務
19:15 2021/09/29
【抗藥惡菌】大埔那打素醫院4名男病人帶抗藥腸道桿菌　正隔離接受透析服務
【食物安全】食安中心公布８月食物安全報告　5個樣本不合格涉蝦子麵二氧化硫超標
15:12 2021/09/30
【食物安全】食安中心公布８月食物安全報告　5個樣本不合格涉蝦子麵二氧化硫超標

你可能感興趣

【食物安全】有南非入口生蠔涉6宗食物中毒　食安中心指示業界停售
20:58 2021/09/28
【食物安全】有南非入口生蠔涉6宗食物中毒　食安中心指示業界停售
【抗藥惡菌】大埔那打素醫院4名男病人帶抗藥腸道桿菌　正隔離接受透析服務
19:15 2021/09/29
【抗藥惡菌】大埔那打素醫院4名男病人帶抗藥腸道桿菌　正隔離接受透析服務
【食物安全】食安中心公布８月食物安全報告　5個樣本不合格涉蝦子麵二氧化硫超標
15:12 2021/09/30
【食物安全】食安中心公布８月食物安全報告　5個樣本不合格涉蝦子麵二氧化硫超標
環境衞生 產品 經濟 蘇格蘭 記者 肺炎 衞生署 污染 食品 腹瀉

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣