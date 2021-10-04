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【食物中毒】6人光顧尖沙咀一Cafe後疑食物中毒　曾進食生蠔三文魚刺身

社會 18:52 2021/10/04

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衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，均涉及尖沙咀麼地道70號海景嘉福洲際酒店Café on M，6人因進食生蠔及三文魚而出現懷疑食物中毒病徵，現時情況穩定。衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

衞生防護中心表示，首宗個案涉及4名男子，年齡介乎28至31歲。他們9月25日於尖沙咀一所食肆晚膳，並於進食後約9小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐病徵。據了解，他們各人各食了4至12隻生蠔及6至20片三文魚刺身。另一宗個案涉及1男1女，年齡為35及31歲。他們9月26日於同一所食肆晚膳，約31小時30分鐘後出現類似病徵。他們約各食了6隻生蠔。

衞生防護中心續指，所有受影響人士已求醫，當中一人需入院接受治療。全部病人情況穩定。發言人亦表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查，包括生蠔來源地等。

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責任編號：曾卓鋒

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