【校長專欄】 孩子是一顆顆不一樣的種籽 校長：父母過度護理會妨礙子女成長

▲ 陳校長表示，孩子是一顆顆不一樣的種籽，他們會成就不同的可能。

我們不會知道，一顆顆躺睡在泥土裏的種籽，將會長出什麼的樣子？

若然你細心留心，原來種籽並不一定是蠶豆狀似的。一樣是種籽，也有不一樣的樣子：橡實天生是頂小帽子，蒲公英背著降落傘；山杏擁有一顆心，蓮子則是一粒白彈珠。一顆顆的種籽，便是一個個新生命，它們都藏著獨特的生命故事。

誰也知道種籽的成長全賴適時供應陽光、空氣和水分。可是，你知道種籽成長中最大的秘密是什麼？這是「愛」！我們若然忘記了愛人護生，縱然有涓涓的泉源，卻沒人願意取出一瓢水來灌溉，植物也只能因久旱而萎凋。只有悉心的看顧，才會趁著外面的世界陽光普照時，把牆角孤獨地納悶的盆栽，移到陽台上享受曬日光浴的樂趣。

父母們，請不要杞人憂天，過度的護理是會妨礙成長的。風雨的考驗是萬物成長的必經路。無故築起的玻璃屏障，無疑是自製溫室效應，最終只是畫蛇添足的敗筆。我們要相信種籽擁有自己的生命力量，它們總會選擇成功的人生。

飛舞的種籽會乘風飄往自己的方向；黏附的種籽會追隨動物的足跡而找到新的家鄉；會彈射的種籽像炸彈般朝著目標發射；顏值高的種籽會吸引不同的飛鳥和走獸採食後落地生根。你看！當它們落到荒漠上，會長成針葉狀的仙人掌；當它落在崖縫裏，會長出榕樹的美髯；當它掉進池塘中的泥濘，又會長出脫俗的荷花。

孩子是一顆顆不一樣的種籽，他們會成就不同的可能。那管會是一棵參天的巨樹，一株攀援的藤蔓，一朵嬌豔的玫瑰，或是一串豐潤的葡萄。只要我們縱之，順之，愛之，奇妙的種籽自然會從土壤裏綻開人生的起點，為自己展開不一樣的生命旅程，走自己的人生，而不是鏡中的我們。

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