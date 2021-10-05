【校長專欄】「綠色教育」融入日常教學 李炳校長：教導學生身體力行保護環境

▲ 林校長認為，學校有責任從小教導學生身體力行，保護環境。

不少研究指出「環保」議題已一步步踏進了我們的生活。無論衣、食、住、行都對「環保」愈見重視。因此，不少學校已將「綠色教育」納入學校關注事項內，藉此希望能提高學生對保護環境的意識。而本校亦不例外，除了成立「綠色校園組」，為學校訂立環保政策外，亦定期舉辦不同的活動，務求將「環保」變成學生持之以恆的生活模式，培養他們對環境友善的態度及實踐環保生活。

讓「綠色」融入校園生活

近年來，不同的學校舉行了不少綠色活動給予學生及家長參與。以本校為例，除了「淨灘活動」及「廚餘回收計劃」外，學校更舉辦「綠色校園班際種植比賽」，讓學生於課室內栽種不同植物，同時亦邀請本地農夫到校教授種植有機蔬菜，此舉除了可拉近與自然環境的距離外，亦可將課本所學得以運用；另外，透過參與「齊惜福計劃」，教導學生把每天剩餘的午膳放進廚餘機，製成肥料，讓學生明白珍惜食物及保護環境的重要。

另一方面，學校可透過參與機電工程舉辦的「採電學社：學校及非政府福利機構太陽能支援計劃」，配合校本環保政策，安裝太陽能板，令學生接觸到可再生能源以及了解其重要性。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 學校設有廢紙回收箱。

當一切環保措施已落實執行後，便可進一步提升至另一層次——申請獲取環境運動委員會頒發的「綠色機構」及「香港環境卓越大獎」認證。這樣，一方面可令更多人認識學校在推動「綠色教育」上的理念；另一方面，亦是對學校所推行的環保教育作出肯定。

要將環保的意識變成習慣，我們必須要將環保的行動由學校延伸至家中。除了從書本上的知識傳授外，我們可以透過一些有趣味的活動來達至此目的，例如舉辦「日常廢棄物回收計劃」、「親子種植活動」等。另外，亦可以從跨學科專題入手，將環保課題與數學科連繫起來。

本校曾在小四以「環境與我」為題，安排學生統計整級同學的每天沐浴時間，並製作出棒形圖，然後作出數據分析，從而思考出不同的慳水建議，藉此帶出水資源的重要；亦試過在小六以「資源及能源危機」為題，安排學生收集整級及全校老師的家中電費單，從中抽取全年的用電量數據來製作出圓形圖，然後作出數據分析及提出相關的慳電建議，從而帶出節約能源的重要。簡單來說，盡量以「有機結合，自然連繫」的手法把環境保護的意識從學校伸延至家中。

作為地球村的一員，香港以至全世界都面臨環境問題，學校有責任從小教導學生身體力行，保護環境，用「減廢、惜物、再用」的理念實踐環保生活。

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