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【超市大搜查】日雜《LDK》54款片狀面膜大比拼　實測嚴選各價位最保濕面膜【附完整排名】

保健美顏 12:01 2021/10/06

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

日雜《LDK》54款面膜保濕力大比拼。

市面上面膜品牌眾多，到底邊一款保濕力夠強勁？日本雜誌《LDK》比拼了市面54款片狀面膜，還細心地將面膜按價位分類，希望大家可在不同價位的面膜中找出心儀之選。比拼主要有3方面：保濕力、成分、使用感，《LDK》還希望選出保濕力最強勁、甚至有美白、滋潤、減淡細紋功效的面膜。

《LDK》按價格及類型，將54款面膜分成4類：250日元以下平價面膜，250日元或以上中價位面膜、400日元或以上貴價面膜及大容量盒裝面膜。

評分標準：

保濕力（最重要）：按廠商建議的使用時長將面膜放在手臂上，30分鐘後除下，測量皮膚水份。結果可分成「超級保濕」、「保濕」、「一般」、「不夠」。

成分：由專家對所有成份進行分析，如含有經認證的高效美容成分則會加分。如含乙醇等刺激皮膚的成分則會扣分。

  • 美白：維他命C、胎盤提取物和熊果苷。
  • 毛孔護理：維他命C和維他命C衍生物
  • 抗老：視黃醇和煙醯胺
  • 美麗肌膚：神經酰胺、透明質酸、尿囊素、甘草酸

使用感：使用的方便程度－－是否容易取出、展開、遮蓋眼睛、面膜尺寸、貼面、液體滴落、面膜材質、香味、使用後膚感等。

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250日元以下平價面膜結果

第21位至第11位：

平價面膜中，絕大部分都包含RISM這個牌子的面膜，當中部分款式沒那麼保濕、排名較後，另外我的美麗日記的「雪珍珠」面膜也排名較後，保濕力稍為不足。

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頭10位：

平價面膜中，排名前面的除了RISM部分款式，還有贅沢美肌堂、LITS、Momopuri等。而奪得平價面膜排名第1的，為「Unlabel MOIST PHARMA植萃高保濕面膜」，該面膜不論保濕力、成分、使用感均取得5分滿分。而第2位則是「我的美麗日記復活草面膜」及「RISM AC牛油果補水面膜」。

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250日元或以上中價位面膜結果

第14位至第8位：

排名下位圈的中價面膜中，包括不少熱門品牌如Mediheal、Lululun、Holika Holika等。普遍而言，保濕力稍為不足。

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第7至第1位：

排名頭7位的中價位面膜，包括「肌美精緊緻彈力3D立體面膜」、「菊正宗牛奶精華面膜」、「Lululun Organic YUZU面膜」等。而奪得第1位的有兩款，分別為「明色Repair & Balance溫和面膜」及「KOUJI HIME Soft & Glow大米面膜」，兩者保濕力都達4.5分，成分及使用感都有4分。

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400日元或以上貴價面膜結果

貴價面膜表現較為參差，有面膜保濕力達5分滿分，亦有面膜只有2.5分。貴價面膜中奪得頭3位的分別為「MINON Amino Moist面膜」、「The Retinotime Premium Wrinkle面膜」及「SHISEIDO REVITAL Retino Science 面膜」。

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大容量盒裝面膜結果

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綜合評測結果，《LDK》最推薦以下4款保濕面膜：

  • Unlabel MOIST PHARMA 植萃高保濕面膜：全項目滿分，保持緊緻潤澤。

  • 明色Repair & Balance溫和面膜：爲肌膚補充充足水分。

  • KOUJI HIME Soft & Glow大米面膜：華麗的光澤和光滑的觸感，實現顯年輕的效果。

  • MINON Amino Moist面膜：有效改善皮膚粗糙和暗沉，敷約10分鐘肌膚就變得潤澤，減淡皺紋。

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責任編輯：楊宛茜

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