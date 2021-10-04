【父母榜樣】5歲女餐廳大喊港媽耐心聆聽兼回應　一個舉動獲網民大讚好媽媽

▲ 年約5歲的女童在餐廳大喊訴苦，媽媽耐心聆聽兼回應。

遇上小朋友哭鬧不止，家長難免會不耐煩，甚至跟孩子一樣失去理智。日前有網民於社交平台投稿指，在餐廳目擊一名約5歲的女童大喊，向媽媽訴苦，而媽媽在過程中不但耐心聆聽女兒的說話，而且適時作出回應，恰當處理女兒的情緒，網民大讚她是好媽媽。

該名網民近日於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示要發帖讚揚一位媽媽「有考牌」。他說幾年前與朋友在九龍塘又一城一間餐廳食飯，當時鄰桌有一對母女，年約5至7歲的女兒正在哭泣，他形容「聲量絕對係接受到嘅範圍」。女童一邊哭一邊跟媽媽說，似乎她在學校遇到與同學相處的問題。網民分享媽媽的反應︰

媽媽一路好耐心聽囡囡喊住講，一路都有畀聲音回應，例如「嗯」、「係」、「明白」呢類字眼。

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先安撫情緒再分析問題

直至女兒差不多說完，講到激動處又爆喊，之後媽媽的舉動令網民與朋友大讚。媽媽跟女兒說：

我明白你點解唔開心，點解會喊，你喊晒我再同你講好無？

女兒聽到媽媽的說話後冷靜下來，只餘下少許嗚咽聲。當媽媽見女兒情緒漸漸穩定，才開始為她分析現正遇到的問題、成因及拆解方法。網民直言，「羨慕佢囡囡有個咁有耐性而理智嘅媽媽」、「呢個係我哋阿媽就好囉」。

網民表示自己與朋友的媽媽都是「情緒勒索」、「只有佢啱永遠你錯」的代表，更指自己童年陰影太多。他希望各位媽媽可以多聆聽小朋友的話，只要做多少少，就可以減少家庭悲劇。

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網民讚好媽媽︰父母榜樣

其他網民都讚揚這位媽媽的處理方法，認為「呢啲先係做父母嘅榜樣」、「認同感受好重要」、「剩係句『我明白你點解唔開心』已經掂」、「個阿媽會聽阿女講心事，阿女有福氣」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳