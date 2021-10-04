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【上呼吸道感染】兩幼稚園爆上呼吸道感染涉44名學童　現時全部情況穩定

社會 19:24 2021/10/04

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衞生防護中心今日（4日）表示正在調查2宗上呼吸道感染爆發個案。（資料圖片）

將軍澳天主教聖安德肋幼稚園及中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及44名學童。衞生防護中心今日（4日）表示正在調查兩宗個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

衞生防護中心表示，將軍澳天主教聖安德肋幼稚園出現上呼吸道感染爆發，涉11男9女，3至5歲，班級涉K1至K3，最早發病日期為9月16日，他們出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒。全部人已經求醫，情況穩定，無需入院。

中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園亦出現上呼吸道感染爆發，涉14男10女，2至5歲，班級涉K1至K3，最早發病日期為9月15日，他們出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水。全部人已經求醫，情況穩定，無需入院。

衞生防護中心表示，兩間幼稚園已分別於9月17日及20日被納入強制檢測公告，以排除感染新型冠狀病毒的可能性。有關幼稚園已按中心要求停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

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責任編輯：曾卓鋒

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