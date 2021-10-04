【澳門疫情】澳門今新增一宗個案涉52歲男子　為日前確診男子同事曾一起工作

▲ 澳門今（4日）新增1宗確診個案，患者為52歲男子，8月完成接種兩劑國藥疫苗。（資料圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，澳門今日（4日）再新增1宗確診病例，為澳門兩年來累計的第73例新冠病毒肺炎確診病例。

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患者為52歲男性，中國籍內地僱員，裝修工人，為第72例同事，近日均一起工作，居於澳門祐漢新邨順利樓。9月26日及30日核酸檢測顯示結果為陰性，由於被列為第72例的密切接觸者，於今（4）日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。患者於2021年7月3日及8月3日已在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗。目前感染源頭調查仍在進行中。

應變協調中心表示，患者沒有任何不適症狀，已安排到公共衛生臨床中心進一步診治，詳細情況稍後公佈。

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記者：曾卓鋒