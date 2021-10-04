【尋人】科大男學生黎家柏上周五校內踢拖露面後失蹤　警方籲市民提供消息

▲ 23歲科大男學生黎家柏上周五（10月1日）在大學校園露面後失蹤。（警方提供圖片）

警方今日（4日）呼籲市民提供一名在西貢失蹤男子的消息，23歲男子黎家柏上周五（10月1日）下午於清水灣一大學最後露面後便告失蹤，其家人昨日（3日）向警方報案。

香港科技大學證實一名學生在上周五於清水灣校園最後露面後便失去聯絡，大學正積極配合警方調查，並為該學生家長提供適切協助。

警方表示，該名男子身高約1點8米，體重約65公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄短黑髮，最後露面時身穿灰色短袖上衣、藍色短褲及拖鞋。警方呼籲，任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 0335或9886 0060，或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯：馮琪雅