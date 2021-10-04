  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳茂波4日內兩度落區　到沙田親向長者派飯盒

政治 20:24 2021/10/04

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳茂波（右）向沙田區的長者派發飯盒。（陳茂波Facebook）

中聯辦及港府官員，近日趁國慶假期落區探訪市民。上周五才落區，與市民一起包餃子的財政司司長陳茂波，今日又去到沙田參與送暖行動，為區內的長者送飯盒。

中聯辦主任駱惠寧在上周的國慶前夕，探訪了基層市民、籠屋住戶，用行動展示對基層的關心，表明必須解決住房問題。翌日有多名港府高官，包括陳茂波都走落社區，他更去到劏房及公屋，又提到土地房屋問題，是必須全力解決的頭等大事。

陳茂波的落區行程未有停止，在今日又再出動，現身沙田圍港鐵站外，從相片可見，他雙手戴上手套，親自向沙田區的長者送上飯盒。

他事後在Facebook上稱，照顧基層生活需要，是港府需要努力的方向，「人民是一切發展的中心」，強調要齊心合力，匯聚能量，必定能破解社會上最尖銳的矛盾。

今次派飯活動，中資企業都有份參與。陳茂波指，中資已成為社會重要一部分，一直都積極參與香港的社會服務，關心基層需要。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【香港創科】駱惠寧國慶前夕到訪數碼港　聽取創業青年分享創業情況
18:24 2021/10/03
【香港創科】駱惠寧國慶前夕到訪數碼港　聽取創業青年分享創業情況
駱惠寧國慶前夕訪「籠屋」住戶　促加大力度解決房屋問題
21:45 2021/09/30
駱惠寧國慶前夕訪「籠屋」住戶　促加大力度解決房屋問題
多名局長和立法會議員趁國慶日落區探基層（多圖）
16:48 2021/10/01
多名局長和立法會議員趁國慶日落區探基層（多圖）
【積極落區】陳茂波到訪觀塘探兩劏房戶　與市民一起包餃子更親自下廚
17:27 2021/10/01
【積極落區】陳茂波到訪觀塘探兩劏房戶　與市民一起包餃子更親自下廚

你可能感興趣

【香港創科】駱惠寧國慶前夕到訪數碼港　聽取創業青年分享創業情況
18:24 2021/10/03
【香港創科】駱惠寧國慶前夕到訪數碼港　聽取創業青年分享創業情況
駱惠寧國慶前夕訪「籠屋」住戶　促加大力度解決房屋問題
21:45 2021/09/30
駱惠寧國慶前夕訪「籠屋」住戶　促加大力度解決房屋問題
多名局長和立法會議員趁國慶日落區探基層（多圖）
16:48 2021/10/01
多名局長和立法會議員趁國慶日落區探基層（多圖）
駱惠寧 沙田區 沙田 中聯辦 劏房 陳茂波 財政司

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣