陳茂波4日內兩度落區　到沙田親向長者派飯盒

▲ 陳茂波（右）向沙田區的長者派發飯盒。（陳茂波Facebook）

中聯辦及港府官員，近日趁國慶假期落區探訪市民。上周五才落區，與市民一起包餃子的財政司司長陳茂波，今日又去到沙田參與送暖行動，為區內的長者送飯盒。

中聯辦主任駱惠寧在上周的國慶前夕，探訪了基層市民、籠屋住戶，用行動展示對基層的關心，表明必須解決住房問題。翌日有多名港府高官，包括陳茂波都走落社區，他更去到劏房及公屋，又提到土地房屋問題，是必須全力解決的頭等大事。

陳茂波的落區行程未有停止，在今日又再出動，現身沙田圍港鐵站外，從相片可見，他雙手戴上手套，親自向沙田區的長者送上飯盒。

他事後在Facebook上稱，照顧基層生活需要，是港府需要努力的方向，「人民是一切發展的中心」，強調要齊心合力，匯聚能量，必定能破解社會上最尖銳的矛盾。

今次派飯活動，中資企業都有份參與。陳茂波指，中資已成為社會重要一部分，一直都積極參與香港的社會服務，關心基層需要。

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