【中聯辦落區】羅永綱訪九龍區商戶　籲市民說心裏話保持良性互動

▲ 羅永綱走訪服裝店。（中聯辦相片）

繼中聯辦主任駱惠寧十一前夕落區為「落區聆聽 同心同行」活動開場後，中聯辦副主任羅永綱亦於周六花逾5小時走訪九龍總商會和多間九龍區商戶「訪民情問民意」。

羅永綱首先到訪九龍總商會，與不同行業代表交流。有代表反映小企業面臨通關和跨區融資兩大難題，亦有青年代表表示自己對內地資訊了解不足，即使有心前往大灣區發展，卻難以找到資訊、前往適合自己發展的城市。

羅永綱期後到訪了九龍區多間商戶，句括西式餅店、服裝店、藤器店及中醫診所等，期間與商戶交流。有從業者指，香港中醫藥業曾經聲名遠揚，頗具競爭力，惟現在除面對中藥價格上漲，以及房租高等共性問題外，由於政策方面不配套，導致香港中醫藥業這個有一萬多名從業人員的服務行業生存發展面臨不少難題，而青年從業者尤其嚴重。

▲ 羅永綱（左）走訪中醫診所。（中聯辦相片）

羅永綱指，中央高度重視如何解決香港市民現實難題，在出台一系列惠港政策的同時，要求中聯辦深入基層，遍訪民情，了解市民有什麼需求、困難和願望，共同研究推動解決。他說：「今天短短的時間只是一個開始，有什麼心裡話，請大家對我們說，今後我們會長期主動深入市民，一直與大家保持良性互動。」

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責任編輯：陳葆琳