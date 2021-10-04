【提高警覺】51名住院病人染侵入性乙型鏈球菌　衞生防護中心調查感染源頭

▲ 衞生防護中心正跟進調查，確定相關感染源頭。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）稱，近日接獲醫管局通報，上月有51名住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌，較平均值高，呼籲市民提高警覺，保持個人、食物及環境衞生，預防感染惡菌。



衞生防護中心近日接獲醫管局通報，上月有51名住院病人證實感染侵入性乙型鏈球菌，較過去3年（即2019年至今年8月）錄得每月介乎9至26宗個案有增加。染病人士涉及25男、26女，年齡介乎１個月大至96歲。



發言人表示，參考文獻，大部分侵入性乙型鏈球菌疾病的感染途徑不明，較常見的感染途徑包括母嬰傳播，另外亦有文獻報告與進食或不當處理含菌的食物有關。市民如有不適，應立即向醫生求診。中心正繼續跟進上述個案的流行病學調查，以確定相關可能感染源頭。

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責任編輯：吳卓峰