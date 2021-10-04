  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】觀塘翠榕樓一單位搜出大麻及武器　警拘19歲仔涉藏毒等罪

社會 21:46 2021/10/04

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

警方觀塘翠榕樓單位檢疑大麻，拘一人。（警方FACEBOOK截圖）

警方今日（4日）突擊搜查觀塘翠榕樓單位，檢獲一批攻擊性武器、約20克懷疑大麻和2個懷疑吸食毒品工具，毒品市值約4,000元，拘捕1名疑有黑幫背景的19歲男子。

觀塘警區反三合會行動組人員今日下午約6時進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，在觀塘翠屏（北）邨翠榕樓一個單位，檢獲一批攻擊性武器，包括一把約48厘米長的刀及一把約55厘米長的膠尺，亦在單位內檢獲懷疑大麻和吸食毒品工具。

行動中，一名19歲姓王本地男子涉嫌藏有攻擊性武器、藏毒及藏有工具可作吸食毒品用途被捕，現正被扣留調查。

觀塘警區反三合會行動組主管高級督察劉思齊稱，調查方向循毒品及武器來源及用途，以及會否涉及其他案件，不排除更多人被捕。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【集體中招】靈實醫院護理病房12名女病人　成為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者
19:54 2021/10/04
【集體中招】靈實醫院護理病房12名女病人　成為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者
【工業意外】新蒲崗3月發生致命工業意外　兩涉事公司分別罰款7.1萬及8.1萬元
20:11 2021/10/04
【工業意外】新蒲崗3月發生致命工業意外　兩涉事公司分別罰款7.1萬及8.1萬元
【中聯辦落區】羅永綱訪九龍區商戶　籲市民說心裏話保持良性互動
21:01 2021/10/04
【中聯辦落區】羅永綱訪九龍區商戶　籲市民說心裏話保持良性互動
【提高警覺】51名住院病人染侵入性乙型鏈球菌　衞生防護中心調查感染源頭
21:10 2021/10/04
【提高警覺】51名住院病人染侵入性乙型鏈球菌　衞生防護中心調查感染源頭
【新冠疫苗】第4批科興疫苗由北京抵港　涉及80萬劑
21:17 2021/10/04
【新冠疫苗】第4批科興疫苗由北京抵港　涉及80萬劑

你可能感興趣

【集體中招】靈實醫院護理病房12名女病人　成為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者
19:54 2021/10/04
【集體中招】靈實醫院護理病房12名女病人　成為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者
【工業意外】新蒲崗3月發生致命工業意外　兩涉事公司分別罰款7.1萬及8.1萬元
20:11 2021/10/04
【工業意外】新蒲崗3月發生致命工業意外　兩涉事公司分別罰款7.1萬及8.1萬元
【中聯辦落區】羅永綱訪九龍區商戶　籲市民說心裏話保持良性互動
21:01 2021/10/04
【中聯辦落區】羅永綱訪九龍區商戶　籲市民說心裏話保持良性互動
警務處 罪案 經濟 罪行 觀塘

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣