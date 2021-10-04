【打擊毒品】觀塘翠榕樓一單位搜出大麻及武器　警拘19歲仔涉藏毒等罪

▲ 警方觀塘翠榕樓單位檢疑大麻，拘一人。（警方FACEBOOK截圖）

警方今日（4日）突擊搜查觀塘翠榕樓單位，檢獲一批攻擊性武器、約20克懷疑大麻和2個懷疑吸食毒品工具，毒品市值約4,000元，拘捕1名疑有黑幫背景的19歲男子。

觀塘警區反三合會行動組人員今日下午約6時進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，在觀塘翠屏（北）邨翠榕樓一個單位，檢獲一批攻擊性武器，包括一把約48厘米長的刀及一把約55厘米長的膠尺，亦在單位內檢獲懷疑大麻和吸食毒品工具。

行動中，一名19歲姓王本地男子涉嫌藏有攻擊性武器、藏毒及藏有工具可作吸食毒品用途被捕，現正被扣留調查。

觀塘警區反三合會行動組主管高級督察劉思齊稱，調查方向循毒品及武器來源及用途，以及會否涉及其他案件，不排除更多人被捕。

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責任編輯：余思嵐