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【打擊走私】警巡查海上走私黑點逾百次　兩漢被扣查

社會 22:54 2021/10/04

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警方全方位打擊海上走私活動。（警方提供）

警方自本月2日起展開執法行動，多次巡查海上走私黑點共187次；截查16艘船隻；亦搜查各類娛樂場所共213次，共拘捕29人。

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有組織及三合會罪案調查科統籌代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）行動，截至今晚（4日）8時，巡查海上走私黑點逾百次，包括青衣、屯門、大嶼山、油麻地及長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，並截查船隻。同時於卸貨區及食品批發市場附近設置116個路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。

行動中，2名分別為32及33歲的男子涉嫌危害他人海上安全及輸出未列艙單貨物被捕，現正被扣留調查。

警方亦搜查各類娛樂場所共逾百次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院及夜店等，拘捕20男7女，年齡介乎22至58歲，分別涉嫌無牌售賣酒類飲品、在沒有領有酒牌的處所飲酒及藏有工具可作吸食毒品用途等罪行。

另外，水警總區聯同各警區、分區以及政府飛行服務隊展開多個行動，包括代號「先行者」（FIRSTMOVER）行動，截至今日下午6時，共巡查9個船塢及船廠、43個海上走私黑點，截查了22艘船隻，並檢走2艘快艇懷疑與走私活動有關。

警方稱，會繼續全力打擊海上走私及其衍生出來的危害海上安全行為，並堵截三合會收入來源，與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強打擊海上走私活動。

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責任編輯：余思嵐

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