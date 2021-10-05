【殘疾體育】殘奧銅牌得主陳浩源修讀浸大體育　盼感染同路人多運動

▲ 陳浩源贏得東京殘奧羽毛球WH2級銅牌。(程志遠攝)

東京殘奧羽毛球WH2級銅牌得主陳浩源，是香港首位在殘奧奪獎的羽毛球運動員。在運動場上的最大舞台取得成就的同時，他一直積極推動殘疾體育發展，希望回饋社會，讓香港真正達致傷健共融。

陳浩源在2016年放下全職工作，重投校園修讀體育課程，目的是希望身體力行，希望拉近運動與殘疾人士的距離，「話俾同路人知，原來殘疾人士都做到咁多運動」，以生命影響生命。

陳浩源2016年入讀浸會大學體育及康樂管理學士課程，他指體育學院在2017年始推行精英殘疾體育項目，此前殘疾運動員沒有全職、半職之分，亦只得津貼資助，而他在2015年獲選香港傑出運動員後，「開始思考如何進一步鼓勵更多殘疾人士參加運動」，故以31歲之齡再次成為全職學生，「想試吓傷殘人士身體可以接觸幾多運動，到底係自己覺得唔得定真係唔得，有咩比親自取得專業資格來得更有說服力？」

當年親自取錄陳浩源的浸大社會科學院副院長（發展）鍾伯光提及，在任職體院院長期間，發覺社會普遍對運動員的支援不到位，「個別大學老師會覺得點解要特別遷就你？」扼殺運動員的發展，故他返回浸大後隨即成立精英運動員入學計劃，更有彈性地讓運動員兼顧學業，陳浩源與單車運動員李慧詩便是同一屆取得獎學金的精英運動員。

鍾伯光續指，由於課程中有不少運動實踐的項目，故當年有同事對取錄肢體殘障的陳浩源有保留，但經過面試後，「發現佢心態比一般大學生更成熟」，決定破格取錄，成為香港首位輪椅人士修讀運動課程。除了修改部分課程外，亦特意向校方爭取泊車位方便他出入，「普通學生一定無，教職員都唔係人人有呢個待遇。」

體育及康樂管理學士課程中，學生需要實地參與游泳、攀石、體操等不同種類的運動練習，對陳浩源而言是一個挑戰，「我每個學期前都要同導師開會，傾吓邊啲地方我做唔做到，需特別注意情況，做唔到有咩方法完成課程。」在面對挑戰的同時，他亦感恩年輕的同學讓他拾回初心，「搵返當初玩運動團火」。

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浸大體育、運動及健康學系一級講師黃嘉麒舉例指，在游泳課程中配合陳浩源作出小修改，例如跳水動作改成在水中反身、踩水等，黃嘉麒大讚陳浩源意志堅定，「其中一個考試是完成200米游泳，健全人士6分鐘內完成是合格，本來為他改成8分鐘內，佢最後6分鐘內都做到。」

因為備戰奧運而休學2年，陳浩源感謝校方提供相應彈性。他憶述，有次課程挑戰單腳攀石，「雖然只係爬到4米左右，但起碼感染同路人，運動精神就係『試咗先』，讓大家不會因身體殘障而放棄追夢，探索更多可能性。」

黃嘉麒補充，從中得益不只陳浩源，其他健全學生亦因為他而體會殘疾人士做運動的情況，學會將心比心，「最近大學泳池裝修，學生都建議校方加設傷殘設施。」

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記者：蘇文軒