【資源分配】續戰巴黎殘奧意向未定　陳浩源冀殘羽獲撥固定訓練場

▲ 陳浩源一直希望鼓勵更多殘疾人士參加運動。（程志遠攝）

經過殘奧一役奪銅後，外界關注香港唯一的輪椅羽毛球球手會否退役，陳浩源稱需時與教練團隊商討發展路向，「我唔想只係保持狀態，繼續打落去係想更進一步，要睇資源配唔配合到。」

陳浩源接受訪問的前一天在社交平台帖文，不滿殘疾羽毛球項目不獲體院分配固定訓練場地，他強調不是「無病呻吟」，只是希望爭取合理資源，「奪金牌的梶原大暉只得19歲，3年後的巴黎殘奧我39歲，如果要追求更高水平，是需要配套資源配合。」

陳浩源透露，他們一周6天訓練，只有2天獲分配體院場地，其餘4天要駕車帶住輪椅到康文署場地，不免會遇上小問題阻礙訓練，例如缺乏車位，受傷亦無法得到即時治療。他表示擁有固定場地，訓練時間更有彈性，方便進修，運動員亦有固定地點存放裝備。

羽毛球在今屆首次正式成為殘奧項目，朱文佳贏得SH6級銀牌，陳浩源奪得WH2級銅牌，在港隊5面獎牌中佔了2面。陳浩源指，香港在殘疾羽毛球已做出成績，自己並非爭取特權，只是希望有同等待遇，讓殘疾羽毛球發展為香港傳統殘奧運動。

他指，大型運動會已是「金錢遊戲」，講求政策資源應用，今屆殘奧港隊獎牌數目首次少於健全港隊，除了反映青黃不接外，更代表其他國家進步明顯。羽毛隊目前只得3名全職運動員，縱然今屆奪獎，在未有生力軍接班下，陳浩源明言擔心退役後港隊殘疾羽毛球項目「就冇咗」。

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記者：蘇文軒