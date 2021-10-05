【本地創科】創科嘉年華月底舉行　城大將展出3項新產品

▲ 城大將會於嘉年華展出其中3項創新科技展品。（梁偉榮攝）

受疫情影響，「創新科技嘉年華2021」本月底採用網上混合實體形式於科學園舉行，大眾可參與各項創新科技活動，了解本地創科發展。城市大學作為活動夥伴之一，將於嘉年華展出其中3項創新展品，包括「智能熱敏窗戶」、「綠色集霧發電機」及「配備溫度觸覺反饋的電子手杖」。

城大能源及環境學院助理教授曹之胤研發一款智能熱敏窗戶，利用水凝膠製成薄膜，遇高溫變色成不透光狀態，可阻隔太陽光射入室內，防止室內過熱，以香港環境而言30度便會變色。坊間同類產品1平方米售約450至360元，城大新產品較便宜約200至300元，但缺點會令窗戶失去景色。

香港環境潮濕，機械工程學系及能源及環境學院助理教授Steven Wang便想出利用霧來轉換電能。其團隊研發的綠色集霧發電機，通過將仿生超疏水網狀集霧器與液滴發電機相結合，將所收集的水能轉換為電能，可於偏遠山區及沿海地區使用，最高提供電力200伏特，同時提供淡水和電源，發明更獲政府部門採用，例如水務署已於鄉村及偏遠地區進行測試。

創意媒體學院及電腦科學系機械工程學系副教授朱克寧，研發出溫度觸覺反饋電子手杖。他指坊間的電子手杖多以聲音提示視障人士，在路面使用其實不太方便，「聽路面車聲又要聽指示」，故透過冷熱觸覺提供前後左右4個方向導航信息，讓他們專注周圍環境聲音。

創新科技嘉年華2021將於10月23日至31日在科學園舉行，市民可參與各項多姿多彩的互動及教育活，包括本地大學研發中心的發明及研究成果。

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記者：蘇文軒