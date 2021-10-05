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【人才培訓】團結香港基金倡加強商校合作　增應用學科認受性

社會 00:05 2021/10/05

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團結香港基金建議加強商校合作，提高應用學科的認受性。（黃悅晴攝）

新一份施政報告將於明日公布，團結香港基金向當局建議改善本港人才培訓，推動學術、應用及專業資歷互通，加強商校合作、改革應用科目入學要求等，以培養更多應用型人才。

團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑認為，近年不少行業出現人才不足的問題，團隊引用香港工業總會的研究，指出不少受訪企業認為難以在港聘請合適的人才，憂慮會窒礙不同產業發展。

研究團隊提出，應更多以商校合作模式推動人才培訓，即政府應以財政誘因邀請業內公司參與大專應用課程設計、評審及授課，開辦更多獲商業公司認可的應用課程，並將有關課程納入資歷架構，提升課程的認受性。高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山指出，現時不少課程會邀請業內人士分享、講座，惟業界參與度不足，認為應由業界主導課程，以行業標評審課程質素，令畢業生有專業資歷，更有利培養合適人才。

研究團隊亦建議改革大專應用型學科的入學要求，郭凱傑指出，大學大專的入學要求只考慮學術成績，但不應對應用課程方面的人才有硬性學術成績規定，建議撥出15%的自資學位及30%副學位以「才能為本收生」，增加收生彈性。團隊又建議調節對SSSDP的資助方式，由「數人頭」形式，改為因應院校成本、課程內容撥款，避免出現資源錯配，亦建議將微證書課程納入資歷架構。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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