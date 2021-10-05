【通訊失效】WhatsApp Facebook及IG故障逾7小時後恢復　未有公布原因

▲ WhatsApp Facebook及IG故障逾7小時。

全球常用的即時通訊應用程式WhatsApp、以及社交平台Facebook、Facebook messenger及Instagram 在10月4日深夜突然故障，全球多地用戶表示無法使用，故障逾7小時後，在早上服務逐步恢復，但公司仍未公布事故原因。詳情即看：【下一頁】

Facebook發言人在凌晨一時左右（5日）回應事件，指公司注意到有部分用戶使用有關公司的產品及應用程式遇到困難，公司維修人員正在盡力修復，希望可以盡快回復正常服務，對於引起用戶的不便致歉。

在討論區，不少網民表示，接近深夜12時Facebook已經運作不暢順，同時「IG無法更新」，也有人表示WhatsApp的訊息突然在深夜時分不斷地「連線中」，重新開機數次。有人形容是「真正的與世隔絕」，即時轉用其他通訊軟件，以交代工作流程。

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亦有用戶以為家中的wifi問題，最後才知道是通訊軟件故障，笑言「怪錯咗個wifi」，又指難以相信「Facebook所有嘢死晒」，憂慮是否該公司旗下的通訊軟件遭「封殺」。

另外，據監測網絡狀況的網站DownDetector稱，Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等Facebook旗下應用均出現故障。

網站顯示，逾20,000宗用戶報告Facebook和Instagram服務下線，同時，通訊平台WhatsApp也有逾1.4萬名用戶下線，而Facebook Messenger則有近3,000名用戶服務出現故障。

▲ WhatsApp Facebook及IG故障逾7小時後恢復。

Downdetector僅通過整理一系列來源的狀態報告來追蹤故障，包括用戶在其平台上提交的錯誤報告。這次故障可能會影響到更多的用戶。

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記者：伍瑋瑋