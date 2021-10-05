【強制檢測】27間幼稚園及小學納強檢　一文看清強檢學校名單

▲ 27間幼稚園及小學納強檢，包括銅鑼灣禮頓道的保良局嬰兒組。資料圖片

由於27間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求任何在9月21日至10月4日期間，曾身處指定27間幼稚園及小學指明班級的人士，須於10月6日或之前接受新冠病毒核酸檢測。強檢學校包括東華三院王余家潔紀念小學、天主教明我幼稚園（奧運校）等等。已經完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



10月4日納強制檢測公告學校名單：

幼稚園及幼兒中心 --

(1) 保良局嬰兒組 -- 銅鑼灣禮頓道 66 號莊啟程大廈 3 樓及 4 樓

(2) 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 -- 元朗媽廟路 9 號地下至 2 樓

(3) 協康會雷瑞德夫人中心 -- 大埔富善村善翠樓地下 1 號

(4) 仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心 -- 天水圍天河路 6 號地下

(5) 香海蓮社兆禧苑幼稚園 -- 屯門兆禧苑兆禧商場地下 1 號舖

(6) 基督教宣道會富山幼兒學校 -- 富山邨富信樓地庫 1 層 1-6 號

(7) 平安福音堂幼稚園（牛頭角） -- 牛頭角上邨第 1 期常滿樓地下

(8) 平安福音堂幼稚園 -- 沙田正街 11-17 號偉華中心 3 字樓平台

(9) 基督教宣道會頌安幼稚園 -- 馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下

(10) 保良局田家炳幼稚園 -- 青衣長康邨青盛苑 O 座地下第 1 層

(11) 雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園 -- 天水圍天瑞路 88 號俊宏軒校舍

(12) 基督教宣道會太和幼稚園 -- 大埔太和邨新和樓地下

(13) 香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園 -- 粉嶺華明邨禮明樓地下

(14) 香港宣教會優質幼兒學校 -- 粉嶺欣盛苑商場 KG01 號舖

(15) 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 -- 葵涌邨春葵樓地下 4 號

(16) 天主教明我幼稚園（奧運校）╱明我幼兒園 -- 旺角西海富苑海韻閣地下

(17) 東華三院何藍瓊纓幼稚園 -- 觀塘安達邨安達商場地下高層

(18) 藍田靈糧幼稚園 -- 觀塘麗港城麗港街 12 號 A 區地下

(19) 鳳溪幼稚園 -- 上水馬會道 21 號

(20) 平安福音堂幼稚園（青衣） -- 青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下

(21) 仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園 -- 屯門鳴琴路寶田邨寶田商場 2 樓 201 室

(22) 保良局郭羅桂珍幼稚園 -- 元朗洪福邨第 5 座洪塱樓地下

(23) 雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園 -- 屯門翠寧花園

(24) 佳寶幼稚園（屯門分校） -- 屯門兆安苑定賢閣地下

小學--

(1) 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學一年級 -- 屯門掃管笏管青路 11 號

(2) 道教青松小學五年級 -- 屯門山景邨

(3) 東華三院王余家潔紀念小學一年級 -- 將軍澳學林里 8 號

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責任編輯 李志強