【新冠肺炎】今增7宗輸入個案包括3名外傭　全打齊針及帶變種病毒

▲ 今增7宗輸入個案全帶變種病毒，包括3名外傭（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（5日）新增7宗輸入個案，全部已接種疫苗及帶有N501Y或L542R變種病毒，當中涉及3名外傭，至今本港個案累計12,238宗。另接獲少於5宗初步確診。

10月5日新增7宗輸入個案：

第12,237宗：46歲女子，10月3日發病，10月3日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，分別於5月18日及7月25日在巴基斯坦接種兩劑阿斯利康疫苗，驗出帶有L452R變種病毒株

第12,238宗：24歲女外傭，無病徵，9月27日乘坐CX906航班從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）後確診，分別於7月2日及7月30日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗，驗出帶有L452R變種病毒株

第12,239宗：19歲男子，無病徵，10月1日乘坐EK384航班從印度抵港，入住葵涌香港荃灣帝盛酒店後確診，分別於6月9日及7月17日在印度接種兩劑阿斯利康疫苗，驗出帶有L452R變種病毒株

第12,240宗：44歲女外傭，無病徵，10月1日乘坐PR300航班從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施（香港荃灣絲麗酒店）後確診，7月19日及8月10日在菲律賓接種兩劑復必泰，驗出帶有N501Y變種病毒株

第12,241宗：40歲男，無病徵，9月21日乘坐QR818航班從肯亞抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店後確診，5月20日及6月22日在巴基斯坦接種兩劑科興，驗出帶有L452R變種病毒株

第12,242宗：40歲男，10月1日發病，9月21日乘坐QR818航班從埃及抵港，入住北角華美達盛景酒店後確診，6月18日及7月19日在印度接種兩劑阿斯利康，驗出帶有N501Y變種病毒株

第12,243宗：31歲女外傭，無病徵，9月22日乘坐CX906航班從菲律賓抵港，入住指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）後確診，7月28日在菲律賓接種一劑强生，驗出帶有L452R變種病毒株

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記者：鄧凱文