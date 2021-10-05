【通訊失效】Facebook表示流向配置錯誤致死機　強調沒有用戶數據受影響

▲ 朱克伯克對故障致歉，Facebook：沒有用戶數據受影響、流向配置錯誤致死機。（iStock圖片）

昨日（4日）深夜，全球常用的即時通訊應用程式WhatsApp、以及社交平台Facebook、Facebook messenger及Instagram突然故障，全球多地用戶表示無法使用，故障逾7小時後，在早上服務逐步恢復。詳情即看【下一頁】

有外電指，全球約15億個Facebook用戶資料已被放在賅客網絡出售，每100萬名用戶資料開價約5000美元。報道指，用戶洩露的資料包括名字、電郵地址、位置、性別、電話及用戶識別碼。

不過，Facebook強調，是次死機沒有任何用戶的數據受到影響，並解釋事件由錯誤配置更改（faulty configuration change）而產生，因網絡流量中斷，對數據中心的通信構成影響，導致服務中止。

Facebook創始人、董事長兼執行長朱克伯克今日（5日）在Facebook表示，WhatsApp、Facebook、Instagram等程式已經可以重新使用，對早前故障情況致歉，又指明白大眾十分依靠這些應用程式去與人溝通。

▲ 朱克伯克在社交平台對故障致歉。（朱克伯克Facebook截圖）

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記者：李榮忠